ДТП на Фрунзе предшествовала погоня

Водитель хендая не подчинился требованию инспектора ДПС и попытался скрыться.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Перед столкновением на Саперном спуске на улице Фрунзе водитель «Хендая» не подчинился требованию инспектора ДПС остановиться на площади Плеханова.



Об этом стало ясно из записи камер уличного наблюдения. После неподчинения инспектор ДПС сел в автомобиль и поехал вслед за нарушителем. Тот, в свою очередь попытался уйти от погони, но врезался в автомобиль «Пежо» перед мостом через реку Липовка.



Сразу после ДТП подъехал наряд ДПС и задержал водителя.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем Хендая был 19-летний парень. Пежо управлял 30-летний мужчина. ДТП обошлось без пострадавших.

