Происшествия

сегодня, 12:11

ДТП на Фрунзе предшествовала погоня

5 1936
#ДТП #погоня
4
ДТП на Фрунзе предшествовала погоня

Водитель хендая не подчинился требованию инспектора ДПС и попытался скрыться.

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Перед столкновением на Саперном спуске на улице Фрунзе водитель «Хендая» не подчинился требованию инспектора ДПС остановиться на площади Плеханова.

Об этом стало ясно из записи камер уличного наблюдения. После неподчинения инспектор ДПС сел в автомобиль и поехал вслед за нарушителем. Тот, в свою очередь попытался уйти от погони, но врезался в автомобиль «Пежо» перед мостом через реку Липовка.

Сразу после ДТП подъехал наряд ДПС и задержал водителя.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем Хендая был 19-летний парень. Пежо управлял 30-летний мужчина. ДТП обошлось без пострадавших.
5 1936
#ДТП #погоня
4

Комментарии (5)

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Липчанин

1 минуту назад
хендай - неуправляемые дрова, а не автомобиль
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гаец

23 минуты назад
не бегай от снайпера. умрешь уставшим
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Одним дураком на дороге

32 минуты назад
Меньше.
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Это

52 минуты назад
Я.Специально такие камеры,что бы не видеть аритмию.
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Я

сегодня, 12:24
да качественные камеры у нас по городу, хрен че увидишь
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