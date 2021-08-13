Доброе утро, Липецк!

Сегодня пятница, 13-ое. Да, сегодня особый день для суеверных. Но что-то нам подсказывает, что эта пятница и выходные не готовят нам неприятностей. Смотрите сами: в городе ожидается комфортная погода, а список мероприятий на выходные радует своим изобилием.

Погода



В Липецке сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +25 до +27 градусов.



День 13 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 7 градусов тепла.



14 и 15 августа осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.



Дороги



На пешеходном переходе на улице Мичурина смонтировали дополнительные светодиодные конструкции. Они появились в районе дома №38. Катафоты позволят сделать пешеходный переход более безопасным.



ЛипецкЯндекс.Карты





Малиновое лето



Рецептом летнего десерта делится липчанка Оксана.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ok27_77



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Дыши глубже



В 08:30 возле «сухого фонтана» в парке Победы начнутся занятия по дыхательной и суставной гимнастике. Их назвали «Дыши глубже». Они рассчитаны для людей, переболевших ковидом и нуждающихся в реабилитации.



Вакцинация



В ближайшие два дня мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в трех точках Липецка.







Будущие учителя



15 августа планируют завершить прием заявлений на зачисление в профильные педагогические классы школы №48. Учреждение приглашает ребят, окончивших среднюю школу, продолжить обучение и получить азы профессии учителя. Набор идёт по двум профилям: технологический (углубленное изучение математики, физики, информатики) и естественно-научный (углубление по математике, химии, биологии). Чтобы стать учеником профильного класса, необходимо пройти собеседование. Справки по телефонам: 31-78-69, 33-23-56.



Бесплатные экскурсии



14 августа Историко-культурный музей приглашает липчан принять участие в офлайн-экскурсии. Количество участников ограничено, спешите записаться по телефону 28-68-10.







Праздник спорта



13 августа в 10:00 в спортивном комплексе «Сокол» начнется «Фестиваль ВФСК ГТО» среди трудовых коллективов. А 14 и 15 августа здесь пройдет ярмарка спорта с показательными выступлениями спортивных школ города и состоятся соревнования среди семейных команд в зачет спартакиады трудовых коллективов.



14 августа в 11:00 физкультурно-оздоровительный комплекс «Пламя» приглашает на фестиваль «Я выбираю ГТО», где все желающие могут попробовать себя в различных конкурсах и эстафетах, принять участие в работе интерактивных площадок. Одновременно стартуют мероприятия на стадионе «Литейщик». Здесь ожидается награждение лучших спортсменов, матчевые встречи по волейболу, многоборью, а также соревнования для самых маленьких «Старт юниор».



Завершит программу празднования Дня физкультурника благотворительный забег. Он состоится 15 августа в 11:00 на стадионе «Металлург».



Встреча на площадке



14 августа в 10:00 на базе спортивного комплекса «Спорт парк» начнутся баскетбольные встречи. К участию в соревнованиях допускаются все желающие в трех возрастных категориях, в независимости от уровня физической подготовки, но не младше 2007 года рождения. Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке + 1 запасной). Игры пройдут в рамках Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».







Кино в библиотеке



15 августа в 16:00 военно-историческая библиотека Водопьянова приглашает всех желающих познакомиться с книгой Валерия Жмака «Лётчик Девятаев. Из фашистского ада – в небо!» и посмотреть фильм о гвардии старшем лейтенанте, лётчике-истребителе, Герое Советского Союза, совершившем побег из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике «Девятаев». Здесь же можно будет познакомиться с уникальной коллекцией моделей самолётов – от «Ильи Муромца» до истребителя МиГ-21.





Творческий вечер



15 августа в 18:00 в культурном пространстве «Библиотека» (Октябрьская, 28) начнется творческий вечер музыканта Анатолия Емельянова.







Липецк мистический



Мы не могли обойти тему «Пятница, 13-ое» и вспомнили шесть мрачных легенд липецкого фольклора о потустороннем. Все они



Воскресший липчанин



Эту историю рассказывают друг другу в Липецке уже несколько десятков лет. А случилась она где-то в конце 60-х-начале 70-х годов. По улице Ленина шла похоронная процессия – хоронили мужчину, смерть которого зафиксировали врачи. При жизни усопший был непростой, работал то ли в системе торговли, то ли во властных структурах. Людей на похороны собралось много. Оркестр играл похоронный марш, и вдруг раздались жуткие крики: мертвец начал ворочаться в гробу, а потом и вовсе сел в нем. Те, кто нес гроб на плечах, этого не видели, но видели все остальные. Люди бросились наутек кто куда, крича от ужаса. Те, кто нёс гроб стали его опускать на землю, и тут покойник вылез из домовины. Здоровенные мужики, как говорят, попадали в обмороки. А покойный осматривался вокруг и не мог понять, что происходит… По легенде, мужчина вышел из глубокой комы. Это, якобы подтвердили потом врачи. Воскресший будто бы жил еще долго, а может, жив и поныне. К этой теме возвращались журналисты в конце 80-х годов, когда исчезла советская цензура, они искали врачей, самого героя страшилки, но, увы, никого не нашли.



Кстати, видимо, после этого на липецких кладбищах появились торчащие из могил трубы. Многие боялись, что их умершие родственники на самом деле впали в летаргический сон, и с помощью таких труб спасали их от возможного удушья.

В Липецке сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +25 до +27 градусов.День 13 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 7 градусов тепла.14 и 15 августа осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.На пешеходном переходе на улице Мичурина смонтировали дополнительные светодиодные конструкции. Они появились в районе дома №38. Катафоты позволят сделать пешеходный переход более безопасным.Рецептом летнего десерта делится липчанка Оксана.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В 08:30 возле «сухого фонтана» в парке Победы начнутся занятия по дыхательной и суставной гимнастике. Их назвали «Дыши глубже». Они рассчитаны для людей, переболевших ковидом и нуждающихся в реабилитации.В ближайшие два дня мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в трех точках Липецка.15 августа планируют завершить прием заявлений на зачисление в профильные педагогические классы школы №48. Учреждение приглашает ребят, окончивших среднюю школу, продолжить обучение и получить азы профессии учителя. Набор идёт по двум профилям: технологический (углубленное изучение математики, физики, информатики) и естественно-научный (углубление по математике, химии, биологии). Чтобы стать учеником профильного класса, необходимо пройти собеседование. Справки по телефонам: 31-78-69, 33-23-56.14 августа Историко-культурный музей приглашает липчан принять участие в офлайн-экскурсии. Количество участников ограничено, спешите записаться по телефону 28-68-10.13 августа в 10:00 в спортивном комплексе «Сокол» начнется «Фестиваль ВФСК ГТО» среди трудовых коллективов. А 14 и 15 августа здесь пройдет ярмарка спорта с показательными выступлениями спортивных школ города и состоятся соревнования среди семейных команд в зачет спартакиады трудовых коллективов.14 августа в 11:00 физкультурно-оздоровительный комплекс «Пламя» приглашает на фестиваль «Я выбираю ГТО», где все желающие могут попробовать себя в различных конкурсах и эстафетах, принять участие в работе интерактивных площадок. Одновременно стартуют мероприятия на стадионе «Литейщик». Здесь ожидается награждение лучших спортсменов, матчевые встречи по волейболу, многоборью, а также соревнования для самых маленьких «Старт юниор».Завершит программу празднования Дня физкультурника благотворительный забег. Он состоится 15 августа в 11:00 на стадионе «Металлург».14 августа в 10:00 на базе спортивного комплекса «Спорт парк» начнутся баскетбольные встречи. К участию в соревнованиях допускаются все желающие в трех возрастных категориях, в независимости от уровня физической подготовки, но не младше 2007 года рождения. Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке + 1 запасной). Игры пройдут в рамках Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».15 августа в 16:00 военно-историческая библиотека Водопьянова приглашает всех желающих познакомиться с книгой Валерия Жмака «Лётчик Девятаев. Из фашистского ада – в небо!» и посмотреть фильм о гвардии старшем лейтенанте, лётчике-истребителе, Герое Советского Союза, совершившем побег из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике «Девятаев». Здесь же можно будет познакомиться с уникальной коллекцией моделей самолётов – от «Ильи Муромца» до истребителя МиГ-21.15 августа в 18:00 в культурном пространстве «Библиотека» (Октябрьская, 28) начнется творческий вечер музыканта Анатолия Емельянова.Мы не могли обойти тему «Пятница, 13-ое» и вспомнили шесть мрачных легенд липецкого фольклора о потустороннем. Все они собраны здесь . А вот одна из них.Эту историю рассказывают друг другу в Липецке уже несколько десятков лет. А случилась она где-то в конце 60-х-начале 70-х годов. По улице Ленина шла похоронная процессия – хоронили мужчину, смерть которого зафиксировали врачи. При жизни усопший был непростой, работал то ли в системе торговли, то ли во властных структурах. Людей на похороны собралось много. Оркестр играл похоронный марш, и вдруг раздались жуткие крики: мертвец начал ворочаться в гробу, а потом и вовсе сел в нем. Те, кто нес гроб на плечах, этого не видели, но видели все остальные. Люди бросились наутек кто куда, крича от ужаса. Те, кто нёс гроб стали его опускать на землю, и тут покойник вылез из домовины. Здоровенные мужики, как говорят, попадали в обмороки. А покойный осматривался вокруг и не мог понять, что происходит… По легенде, мужчина вышел из глубокой комы. Это, якобы подтвердили потом врачи. Воскресший будто бы жил еще долго, а может, жив и поныне. К этой теме возвращались журналисты в конце 80-х годов, когда исчезла советская цензура, они искали врачей, самого героя страшилки, но, увы, никого не нашли.Кстати, видимо, после этого на липецких кладбищах появились торчащие из могил трубы. Многие боялись, что их умершие родственники на самом деле впали в летаргический сон, и с помощью таких труб спасали их от возможного удушья.