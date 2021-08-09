Общество
сегодня, 08:08
В Липецкой области сегодня потенциально опасная погода
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Потенциальную опасность представляют гроза и возможность возникновения пожаров.
Как сообщает Гидрометцентр России, в Липецкой области - «желтый» уровень погодной опасности.
Жёлтый цвет на прогностической карте означает, что погода потенциально опасна. Это второй уровень интенсивности опасных климатических явлений.
По данным meteoinfo.ru, в Липецкой области опасность связана с грозой — период предупреждения по ней объявлен до 18.00 9 августа и с пожарной опасностью 4 класса.
Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Московской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Брянской, Орловской, Тамбовской и Курской областях ЦФО, но причины везде разные.
Фото - meteoinfo.ru
Жёлтый цвет на прогностической карте означает, что погода потенциально опасна. Это второй уровень интенсивности опасных климатических явлений.
По данным meteoinfo.ru, в Липецкой области опасность связана с грозой — период предупреждения по ней объявлен до 18.00 9 августа и с пожарной опасностью 4 класса.
Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Московской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Брянской, Орловской, Тамбовской и Курской областях ЦФО, но причины везде разные.
Фото - meteoinfo.ru
1803