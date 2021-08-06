В Липецке задержан изнасиловавший студентку мужчина

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании местной жительницы задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Действия 37-летнего жителя Грязинского района следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, вечером 28 июля 2021 года подозреваемый в районе площади Мира напал на 21-летнюю липчанку, возвращавшуюся домой. Используя физическое превосходство, он затащил её в безлюдное место и совершил изнасилование. Похитив телефон потерпевшей, фигурант с места преступления скрылся.



О произошедшем липчанка сообщила в правоохранительные органы. Незамедлительно были организованы следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено лицо, причастное к тяжкому преступлению. Потерпевшая уверенно опознала его. При предъявлении неопровержимых улик фигурант признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке на месте преступления. При предъявлении неопровержимых улик фигурант признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.



Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.



