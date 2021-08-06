Происшествия

47 минут назад

В Липецке задержан изнасиловавший студентку мужчина

6 1038
#изнасилование
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В Липецке задержан изнасиловавший студентку мужчина

Следственным отделом по Левобережному округу  Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании местной жительницы задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Действия 37-летнего жителя Грязинского района следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, вечером 28 июля 2021 года подозреваемый в районе площади Мира напал на 21-летнюю липчанку, возвращавшуюся домой. Используя физическое превосходство, он затащил её в безлюдное место и совершил изнасилование. Похитив телефон потерпевшей, фигурант с места преступления скрылся.

О произошедшем липчанка сообщила в правоохранительные органы. Незамедлительно были организованы следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено лицо, причастное к тяжкому преступлению. Потерпевшая уверенно опознала его. При предъявлении неопровержимых улик фигурант признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке на месте преступления. При предъявлении неопровержимых улик фигурант признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается, по его результатам действиям фигуранта будет дана окончательная юридическая оценка.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

6 1038
#изнасилование
1

Комментарии (6)

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больной походу

9 минут назад
и изнасиловал и телефон забрал.... надо было до кучи еще и лифчика забрать
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Менеджер по организации отдыха

9 минут назад
А что, денег на девиц с "пониженной социальной ответственностью", жаба не дала потрать? )) С этим сейчас проблем то нет, телефончики известны. А вот нищебродство зачастую дорого обходится.
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Понять. Простить. И отпустить.

18 минут назад
Лето. Жара всё-таки. Девушки, женщины ходят почти полураздетыми, тут любой набросится и изнасилует.
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Как-то так

22 минуты назад
Теперь сидеть будет! За удовольствие надо платить!!
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гражданин начальник

24 минуты назад
За любовь надо платить Деньгами, женитьбой или сроком..
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В СССР давали больше

33 минуты назад
Что то мало дают за изнасилование студенток.
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