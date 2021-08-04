Происшествия

21 минуту назад

Две пенсионерки лишились сбережений в попытке снять порчу

63
#мошенничество
Две пенсионерки лишились сбережений в попытке снять порчу

Мошенницы подошли к пожилым женщина на улице.

Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, 2 августа на улице Космонавтов две женщины заявили 74-летней пенсионерке, что она сильно болеет. Причиной болезни по словам незнакомок являются деньги, которые необходимо очистить. Иначе пенсионерка и ее родные обречены на страдания. Доверчивая липчанка привела «знахарок» в гости домой и отдала им все сбережения - 105 тысяч рублей.  

Для обряда женщины завернули банкноты в тряпки, затем положили свёрток пакет и попросили пенсионерку в  течение двух дней не открывать его. Через два дня пожилая женщина открыла сверток и нашла в нем  билеты «Банка приколов». 

По аналогичной схеме обманули 84-летнюю липчанку она лишилась 50 тысяч рублей. 

Полицейские устанавливают личности злоумышленниц. Возбуждены уголовные дела по о ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 


63
#мошенничество

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