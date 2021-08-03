Такой хоккей Липецку не нужен?

На территории колледжа искусств снесли востребованную местными жителями хоккейную коробку, но альтернативу липчанам так и не предложили.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript Архивное видео хоккейной коробки. Все, что осталось.



Когда-то здесь хранили инвентарь.

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Один из активистов успел снять снос любимой коробки.

Будто здесь ничего и не было.

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Слева здание колледжа.

Та самая песочница.

И гаражи, построенные под ЛЭП.



Фото коробки, сделанные прокуратурой в момент проверки в 2019 году.

Также ЛЭП проходит между домами 94 и 92а на проспекте Победы и рядом с территорией детского сада. А

судебная

практика показывает, что здания в зоне ЛЭП могут и потребовать снести

В социальных сетях размещено обращение любителей хоккея, которые требуют вернуть им хоккейную коробку. И, судя по ролику, душа за площадку болит у физкультурников от мала до велика.По словам одного из них Павла Тарана, коробка существовала не один десяток лет. Лед на ней заливали местные жители, они же следили за состоянием коробки. Многие из них учились здесь кататься на коньках еще детьми, а потом и своих детей приводили на лёд.Но все изменилось со сменой руководства колледжа. По крайней мере, так считают активисты. Сначала им запретили пользоваться водопроводом колледжа, чтобы заливать каток зимой. Потом запретили пользоваться небольшим помещением для хранения лопат, шлангов и другого инвентаря.- Мы не унывали. Договорились с арендаторами соседнего помещения, пожарные дали нам гидрант и рукава. Я лично сделал светильник для коробки. Только не успел их запитать, - рассказывает Павел Таран.Другой активист Валерий Рачков вспоминает, что площадка состояла из двух частей: одна для старших ребят, вторая – для детей помладше. Места хватало всем. Он даже снимал видео, как ребята играют в хоккей. Теперь это единственная память о снесенной коробке.- Правильно сказала мэр Евгения Уваркина – площадки надо строить там, где они востребованы. Здесь так и было более десяти лет. Сейчас коробку снесли, а альтернативу нам не предоставили, - рассказал Валерий Рачков.Обоснованием сноса коробки стало постановление прокуратуры, которая проверила площадку в 2019 году: мол, небезопасна она для учащихся колледжа. Но, по словам спортсменов, учащиеся колледжа на этой коробке спортом и не занимались.В постановлении прокуратуры было сказано, что площадку надо привести в соответствие к нормам, а также убрать из санитарно-защитной зоны ЛЭП, которая рассекает территорию колледжа на две части.- Мы все понимаем. Но почему постановление прокуратуры двухлетней давности исполнено только сейчас. Да и места здесь хватает, чтобы отодвинуть коробку от крайнего провода на 15 метров и соблюсти нормы. Кстати, обратите внимание, здание колледжа также располагается в зоне ЛЭП, и вопросов ни у кого не возникает. А в соседних дворах песочницы располагаются чуть ли не под проводами. И это опять никого не волнует. Лишь бы нашу коробку снести, - возмущается Павел Таран.Альтернативное место для коробки активисты пытались найти вместе с бывшим начальником управления Октябрьским округом Алексеем Погореловым. Конструкцию думали разместить у школы № 17. Но Алексей Погорелов ушел в отставку и решение так и не было принято.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, предложение о монтаже хоккейной коробки на территории школы №17 зависло в следствие реорганизацией территориальных управлений.- Рассматривается вариант монтажа хоккейной коробки недалеко от старого места, но в рамках программы инициативного бюджетирования. К сожалению, на следующий год заявку оформить уже не получится. Рассматривать можно строительство в 2023-м году, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.Прояснить ситуацию мы попробовали у директора ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова». Однако директор учреждения Ольга Веселова находится в отпуске и в ближайшие недели не появится на работе. Ее заместитель напрочь отказалась как-либо комментировать историю с хоккейной коробки. А тем временем поперек хоккейной арены начали устанавливать столбы под новый забор.Своеобразную точку в этом споре поставила прокуратура. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проверка 2019 года установила аварийное состояние хоккейной коробки и ее фактическое расположение в санитарно-защитной зоне ЛЭП. В связи с этим и руководителю колледжа и было выдано постановление о сносе коробки. Директор колледжа, как представитель собственника, должна была исполнить постановление как сама посчитала нужным.Не смогли в прокуратуре ответить на вопрос, о здании колледжа, которое также располагается в непосредственной близости от электропроводов, так как проверка проходила исключительно по заявлению о состоянии площадки.