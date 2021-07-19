34 минуты назад
В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела
Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции МО МВД России по Ельцу и УМВД России по Липецкой области выявлен факт подделки справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Установлено, что в поддельной справке злоумышленник указал реквизиты одного из медицинских центров, с деятельностью которого он не связан.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Олеся