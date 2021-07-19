В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции МО МВД России по Ельцу и УМВД России по Липецкой области выявлен факт подделки справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в противоправной деятельности задержан 39-летний местный житель. По предварительным данным, он арендовал у индивидуального предпринимателя павильон, расположенный на 378 километре федеральной автодороги М-4 «Дон». В помещении при проведении обыска изъяты оргтехника, штампы, печати, бланки и иные предметы, используемые для изготовления фальшивых медицинских документов.



Установлено, что в поддельной справке злоумышленник указал реквизиты одного из медицинских центров, с деятельностью которого он не связан.



В настоящее время возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».



Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

