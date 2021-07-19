Общество

34 минуты назад

В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела

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#антитела #подделка #коронавирус
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В Липецкой области задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции МО МВД России по  Ельцу и УМВД России по Липецкой области выявлен факт подделки справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в противоправной деятельности задержан 39-летний местный житель. По предварительным данным, он арендовал у индивидуального предпринимателя павильон, расположенный на 378 километре федеральной автодороги М-4 «Дон». В помещении при проведении обыска изъяты оргтехника, штампы, печати, бланки и иные предметы, используемые для изготовления фальшивых медицинских документов.

Установлено, что в поддельной справке злоумышленник указал реквизиты одного из медицинских центров, с деятельностью которого он не связан.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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#антитела #подделка #коронавирус
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Комментарии (1)

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Олеся

8 минут назад
Красава, таким людям нужно выдавать премию за смекалку, а не наказывать!
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