Общество

сегодня, 16:07

Участникам форума волонтеров сделают ПЦР-тесты

9 514
#форум #молодежь
Участникам форума волонтеров сделают ПЦР-тесты

Слет добровольцев пройдет для кого-то очно, а для кого-то — дистанционно.

Управление молодежной политики объявило торги на организацию регионального форума добровольцев. Слет волонтеров планируют провести 7-10 сентября на базе отдыха под Липецком. Организацию форума для 175 человек, более половины из которых будут принимать участие дистанционно, оценили в 976 900 рублей.

Региональный форум добровольцев будет идти четыре дня. Очное участие в слете на загородной базе будут принимать 85 человек — 20 организаторов волонтерской деятельности, 5 тренеров и экспертов, 10 организаторов самого форума и 50 добровольцев. Все они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19. Его оплатят организаторы. Еще 90 волонтеров будут принимать участие дистанционного.

«Очников» обеспечат спортивными площадками для проведения соревнований по пляжному волейболу, баскетболу и мини-футболу, на базе должна быть сцена и стабильный интернет. Десяти участникам предоставят одноместные номера, всех остальных поселят по двое или трое. Всех «очников» обеспечат четырехразовым питанием.

Образовательная программа форума должна быть рассчитана не менее чем на 24 академических часа. Она должна включать в себя: интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, групповые упражнения и практики, дискуссии, практические кейсы. Программа в обязательном порядке должна предусматривать освещение следующих тем: история добровольческого движения в России, обзор российских добровольческих движений и инициатив, основы социального проектирования, основы менеджмента волонтерской деятельности, этический кодекс волонтера и перспективы развития волонтерства в России.
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#форум #молодежь

Комментарии (9)

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весёлый

26 минут назад
Сейчас в автобусе кто нибудь чихнул и уже смотрят как на заразного ,раньше такого не было,вот как запугали народ ,а ведь и грипп был ,и болели ,и без всякой вакцины
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Пархатриарх

28 минут назад
Слет пройдет задним числом, а для некоторых девушек- в устной форме.
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Безмасочник

34 минуты назад
Всё же сейчас больных меньше, чем было осенью. Тогда в комментариях писали, что с ОРВИ не делают тесты, а сейчас их делают даже здоровым для профилактики. Ходил тогда в аптеку, и там была толпа ковидников, огромная очередь, в которой пришлось долго стоять, а сейчас нет никого.
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Билли Кид

49 минут назад
Ржунемогу, хипстер, чего с него взять...
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Ржунемогу

52 минуты назад
Парень в красной юбке))) Фото зачетное, г48, моложцы!
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Время еще есть

сегодня, 16:36
Можно еще всем им вакцинироваться.
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Акула Додсон

сегодня, 16:25
Фото как - то слабо ассоциируется с пляжным волейболом.
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Билли Кид

сегодня, 16:19
Ну вот, всё как в "цивилизованных странах"..
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————

сегодня, 16:18
Пцр тест это палку полуметровую в нос совать. В Египте так рабов наказывали.
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