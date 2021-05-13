Происшествия
36 минут назад
В Липецке горел склад
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При пожаре никто не пострадал.
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Сегодня в Липецке на улице Потапова, 16 А загорелся склад с дверьми.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар на площади 20 квадратных метров уже ликвидирован, пострадавших нет.
Фото - instagram.com/shkatova_irina
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар на площади 20 квадратных метров уже ликвидирован, пострадавших нет.
Фото - instagram.com/shkatova_irina
460