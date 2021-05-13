Происшествия

36 минут назад

В Липецке горел склад

460
#пожар

При пожаре никто не пострадал.

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Сегодня в Липецке на улице Потапова, 16 А загорелся склад с дверьми.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар на площади 20 квадратных метров уже ликвидирован, пострадавших нет.

Фото - instagram.com/shkatova_irina
460
#пожар

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