Общество

сегодня, 12:22

Жители улицы Гагарина пожаловались на торчащую арматуру на детской площадке

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#детская площадка
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На неё повесили предупредительный знак — медицинскую маску.

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На детской площадке между домами №35 и №37 из земли торчит арматура.

- От песка мало что осталось, он вперемешку с грязью и мусором. Инвентарь поломан, из некрашеных скамеек торчат щепки. Из земли посреди площадки торчит арматура, которую своими силами мы вытащить не смогли, - сообщила GOROD48 читательница. - Причём арматура уже не первый день там торчит, и никаких действий со стороны управляющей компании. Жильцы сами привязали на неё медицинскую маску, чтобы дети заметили арматуру и не получили травмы.

Как сообщили GOROD48 в диспетчерской службе УК «Слобода», сегодня утром площадку обследовали и, действительно, обнаружили там торчащую арматуру, но вытащить её не смогли. После обеда туда обещают наведаться с новыми силами. При этом директор управляющей компании от комментариев GOROD48 отказался.
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#детская площадка
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Комментарии (5)

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3 минуты назад
На контроле? самизнаетеукого
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53

40 минут назад
Это плохо. А интересно почему на автостанции в Ельце который год не работает бесплатный туалет. Вот интересно.
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Вопрос

58 минут назад
Шкляров , как там судилище ?
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так

сегодня, 12:52
У нас же одна истеричка создала управ кучу... вот и бдят... где банеры висят... кстати, на соседнем с Трио заборе мотается огромный банер, по какой то причине до сих пор не сорванный... видимо негоже с соседями ссориться..?
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Посадить

сегодня, 12:37
директора на эту арматуру! Было бы справедливо!
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