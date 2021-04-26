Общество
сегодня, 12:22
Жители улицы Гагарина пожаловались на торчащую арматуру на детской площадке
5 551
На неё повесили предупредительный знак — медицинскую маску.
Загрузка плеера
На детской площадке между домами №35 и №37 из земли торчит арматура.
- От песка мало что осталось, он вперемешку с грязью и мусором. Инвентарь поломан, из некрашеных скамеек торчат щепки. Из земли посреди площадки торчит арматура, которую своими силами мы вытащить не смогли, - сообщила GOROD48 читательница. - Причём арматура уже не первый день там торчит, и никаких действий со стороны управляющей компании. Жильцы сами привязали на неё медицинскую маску, чтобы дети заметили арматуру и не получили травмы.
Как сообщили GOROD48 в диспетчерской службе УК «Слобода», сегодня утром площадку обследовали и, действительно, обнаружили там торчащую арматуру, но вытащить её не смогли. После обеда туда обещают наведаться с новыми силами. При этом директор управляющей компании от комментариев GOROD48 отказался.
- От песка мало что осталось, он вперемешку с грязью и мусором. Инвентарь поломан, из некрашеных скамеек торчат щепки. Из земли посреди площадки торчит арматура, которую своими силами мы вытащить не смогли, - сообщила GOROD48 читательница. - Причём арматура уже не первый день там торчит, и никаких действий со стороны управляющей компании. Жильцы сами привязали на неё медицинскую маску, чтобы дети заметили арматуру и не получили травмы.
Как сообщили GOROD48 в диспетчерской службе УК «Слобода», сегодня утром площадку обследовали и, действительно, обнаружили там торчащую арматуру, но вытащить её не смогли. После обеда туда обещают наведаться с новыми силами. При этом директор управляющей компании от комментариев GOROD48 отказался.
5 551
Главное
53
Вопрос
так
Посадить