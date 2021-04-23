21-летний липчанин втёрся в доверие к дальней родственнице и обманул её на крупную сумму

А ещё молодого человека подозревают в краже.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в Липецке утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве и краже.



По версии следствия, 21-летний мужчина втёрся в доверие к 70-летней страдающей болезнью Паркинсона липчанке и вызвался помогать ей с оплатой коммунальных услуг, покупкой продуктов питания и лекарств. При этом они были дальними родственниками, а мама молодого человека ещё и работала у пожилой больной женщины сиделкой.



По версии следствия, 70-летняя женщина регулярно давала молодому человеку деньги на разные нужды: 14 января он получил 15 000 рублей, 3 февраля — 3000 рублей, 13 марта — 20 000 рублей, 30 марта и 13 апреля — по 10 000 рублей, 21 апреля — 14 000 рублей и 6 мая — 3000 рублей. Всего пенсионерка ему в течение 5 месяцев передала 75 000 рублей. Снимать деньги они вместе ходили в отделение банка. Но при этом парень коммунальные счета не оплачивал и ничего не покупал.



20 мая молодой человек пошёл ещё дальше: когда его мама вышла, а старушка спала, он снял со спящей золотые серёжки, которые за 3865 рублей сдал в комиссионную скупку в Грязях. А спустя чуть больше недели, 28 мая женщина скончалась.



Потерпевшим по делу признан её сын. По просьбе сына за 70-летней женщиной последние пять месяцев ухаживала его двоюродная сестра. За услуги 70-летняя женщина отдавала сиделке ежемесячно по 5 000 рублей из своей пенсии.



Сын навещал маму 3-4 раза в неделю. Незадолго до смерти женщина пожаловалась сыну, что у неё пропали серёжки, и что сын сиделки должен ей крупную сумму - 75 000 рублей. Когда мама умерла, сын обнаружил, что на счету мамы, действительно, остались 25 000 рублей, а должны было быть 100 000 рублей, и написал заявление в полицию.



21-летний липчанин в ходе следствия признал, что потратил деньги на ремонт своей «семёрки» и покупку двух сотовых телефонов, и даже обещал возместить причиненный материальный ущерб.



Теперь молодому человеку грозит суд сразу по двум уголовным статьям: по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание может быть до пяти лет лишения свободы.