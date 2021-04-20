За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 105 человек

Всего на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 29 177 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 084 человека выздоровели, 2 476 — лечатся, 617 человек умерли. По данным сайта стопкоронавиру.рф, умерли 616 человек.

В больницах сегодня находятся 266 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 210 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждён 71 случай инфицирования коронавирусом. На первом месте с большим отрывом находится Липецк — 43 случая, на втором месте Грязинский район — 8, третье место поделили Елец, Добровский и Лебедянский районы — по 3 заболевших. В Долгоруковском, Измалковском, Усманском и Чаплыгинском районах — по 2, в Воловском, Добринском и Липецком районах — по одному заболевшему.