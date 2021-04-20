Коронавирус

24 минуты назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 105 человек

203
#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 105 человек

Всего на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 29 177 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 084 человека выздоровели, 2 476 — лечатся, 617 человек умерли. По данным сайта стопкоронавиру.рф, умерли 616 человек.

В больницах сегодня находятся 266 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 210 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждён 71 случай инфицирования коронавирусом. На первом месте с большим отрывом находится Липецк — 43 случая, на втором месте Грязинский район — 8, третье место поделили Елец, Добровский и Лебедянский районы — по 3 заболевших. В Долгоруковском, Измалковском, Усманском и Чаплыгинском районах — по 2, в Воловском, Добринском и Липецком районах — по одному заболевшему.
203
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции
#коронавирус
2
За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции

сегодня, 11:24

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 20 апреля: ученые обнаружили биомаркер тяжелой формы COVID-19
#коронавирус
8
Новое о коронавирусе к 20 апреля: ученые обнаружили биомаркер тяжелой формы COVID-19

сегодня, 08:27

Коронавирус
Усманский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19
#коронавирус
1
Усманский район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

вчера, 15:09

Коронавирус
За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции
#коронавирус
2
За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции

вчера, 11:17

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 19 апреля: ученые объяснили, как носить маску для эффективной защиты от SARS-...
#коронавирус
8
Новое о коронавирусе к 19 апреля: ученые объяснили, как носить маску для эффективной защиты от SARS-...

вчера, 08:59

Коронавирус
Больше половины из выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом относятся к Липецку
#коронавирус
5
Больше половины из выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом относятся к Липецку

18.04.2021 15:04

Коронавирус