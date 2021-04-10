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36 минут назад
В Красноярске задержали советника губернатора Василия Моргуна
Советника губернатора Красноярского края и экс-главу ЦСМ Василия Моргуна задержали. На него завели два уголовных дела.
Полиция задержала советника губернатора и бывшего руководителя Центра стандартизации и метрологии Василия Моргуна. В отношении чиновника возбудили 2 уголовных дела. Моргун подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Также на советника губернатора завели еще одно уголовное дело по той же статье.
По версии следствия, Моргун нарушил требования при закупке оборудования для нужд организации.
Напомним, полицейские выяснили, что Моргун на протяжении 6 лет, пользуясь своим положением, заключал договоры без конкурсов и получил на личные счета более 6,5 млн рублей, пишет tvk6.ru
По версии следствия, Моргун нарушил требования при закупке оборудования для нужд организации.
Напомним, полицейские выяснили, что Моргун на протяжении 6 лет, пользуясь своим положением, заключал договоры без конкурсов и получил на личные счета более 6,5 млн рублей, пишет tvk6.ru