В России

36 минут назад

В Красноярске задержали советника губернатора Василия Моргуна

85
В Красноярске задержали советника губернатора Василия Моргуна

Советника губернатора Красноярского края и экс-главу ЦСМ Василия Моргуна задержали. На него завели два уголовных дела.

Полиция задержала советника губернатора и бывшего руководителя Центра стандартизации и метрологии Василия Моргуна. В отношении чиновника возбудили 2 уголовных дела. Моргун подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Также на советника губернатора завели еще одно уголовное дело по той же статье. 

По версии следствия, Моргун нарушил требования при закупке оборудования для нужд организации.

Напомним, полицейские выяснили, что Моргун на протяжении 6 лет, пользуясь своим положением, заключал договоры без конкурсов и получил на личные счета более 6,5 млн рублей, пишет tvk6.ru

85

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Уфе чуть не избили и не ограбили известного блогера Илью Варламова
В Уфе чуть не избили и не ограбили известного блогера Илью Варламова

34 минуты назад

В России
Воронежская пенсионерка собрала 8 кг первоцветов под окнами Росприроднадзора
Воронежская пенсионерка собрала 8 кг первоцветов под окнами Росприроднадзора

37 минут назад

В России
Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать

44 минуты назад

В России
В России прокомментировали планы США отправить военные корабли в Черное море
#США #Россия #Черное море
В России прокомментировали планы США отправить военные корабли в Черное море

вчера, 16:29

В России
В Воронежской области мужчина до смерти избил престарелую мать
#убийство #избиение
В Воронежской области мужчина до смерти избил престарелую мать

вчера, 15:40

В России
Корабль «Союз МС-18» с новым экипажем МКС выведен на орбиту
#МКС #космос #Союз
Корабль «Союз МС-18» с новым экипажем МКС выведен на орбиту

вчера, 13:37

В России