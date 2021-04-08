Происшествия
55 минут назад
Сельский депутат стал подозреваемым в рукоприкладстве
В СУ СК РФ по Липецкой области дали оценку герою публикации на GOROD48.
Сегодня руководитель следственного управления СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении депутата Становлянского сельсовета Дмитрия Леденева. Он стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
По данным следствия, вечером 28 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в становлянском кафе «Сказка», в ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений нанес посетительнице этого заведения удар ногой по голове. В результате его противоправных действий потерпевшей причинена закрытая черепно-мозговая травма, которая расценена судмедэкспертом, как травма, повлекшая причинение легкого вреда здоровью человека.
Как сообщает пресс-служба регионального СКР, сейчас проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ареста на срок до четырех месяцев.
Напомним, что Дмитрий Леденев был героем публикации на GOROD48. Как рассказала изданию пострадавшая, мать четверых детей Анастасия Полякова, депутат Дмитрий Леденев на новогоднем корпоративе едва не сделал ее инвалидом. Анастасия Полякова утверждает, что вечером 28 декабря она с мужем и их друзья пришли на новогодний корпоратив в кафе «Сказка», где за двумя сдвинутыми столиками в этот же вечер встречала Новый год другая группа людей. В полночь между компаниями вспыхнул конфликт, переросший в драку, в которой участвовал даже слабый пол. Когда, по словам Анастасии, ей в волосы вцепилась родственница депутата и почти уложила на пол, ее в голову «с носка» ударил Дмитрий Леденев (побоище попало на записи камеры видеонаблюдения).
Впрочем, после побоища в кафе «Сказка» с участием депутата сельсовета два уголовных дела возбудила и полиция. Их фигурантами стали двое мужчин из другой отдыхавшей в кафе компании, одним из которых является муж Анастасии Поляковой. Одного из них обвиняют по той же статье, что и депутата - по части второй статьи 115-й УК РФ, другого -
в угрозе убийством (часть первой статьи 119 УК РФ).
Напомним, что в обкоме КПРФ от своего депутата дистанцировались.
- Дмитрий Леденев - формально не член КПРФ. Поэтому если в отношении него возбудят уголовное дело и оно дойдет до суда, а суд признает его вину - но об этом рано говорить - то не мы, а сельсовет лишит его депутатского мандата, - прокомментировал GOROD48 сложившуюся ситуацию второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.
По данным следствия, вечером 28 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в становлянском кафе «Сказка», в ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений нанес посетительнице этого заведения удар ногой по голове. В результате его противоправных действий потерпевшей причинена закрытая черепно-мозговая травма, которая расценена судмедэкспертом, как травма, повлекшая причинение легкого вреда здоровью человека.
Как сообщает пресс-служба регионального СКР, сейчас проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ареста на срок до четырех месяцев.
Напомним, что Дмитрий Леденев был героем публикации на GOROD48. Как рассказала изданию пострадавшая, мать четверых детей Анастасия Полякова, депутат Дмитрий Леденев на новогоднем корпоративе едва не сделал ее инвалидом. Анастасия Полякова утверждает, что вечером 28 декабря она с мужем и их друзья пришли на новогодний корпоратив в кафе «Сказка», где за двумя сдвинутыми столиками в этот же вечер встречала Новый год другая группа людей. В полночь между компаниями вспыхнул конфликт, переросший в драку, в которой участвовал даже слабый пол. Когда, по словам Анастасии, ей в волосы вцепилась родственница депутата и почти уложила на пол, ее в голову «с носка» ударил Дмитрий Леденев (побоище попало на записи камеры видеонаблюдения).
Впрочем, после побоища в кафе «Сказка» с участием депутата сельсовета два уголовных дела возбудила и полиция. Их фигурантами стали двое мужчин из другой отдыхавшей в кафе компании, одним из которых является муж Анастасии Поляковой. Одного из них обвиняют по той же статье, что и депутата - по части второй статьи 115-й УК РФ, другого -
в угрозе убийством (часть первой статьи 119 УК РФ).
Напомним, что в обкоме КПРФ от своего депутата дистанцировались.
- Дмитрий Леденев - формально не член КПРФ. Поэтому если в отношении него возбудят уголовное дело и оно дойдет до суда, а суд признает его вину - но об этом рано говорить - то не мы, а сельсовет лишит его депутатского мандата, - прокомментировал GOROD48 сложившуюся ситуацию второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.
какая разница
Михаил
Галина