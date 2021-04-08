Общество
сегодня, 13:27
Прокуратура нашла нарушения в перинатальном центре в ходе проверки истории с рукой новорожденной
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Возбуждено дело об административном правонарушении, в адрес главрача внесено представление.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокуратура Правобережного района Липецка провела проверку по информации СМИ об оказании Липецком областном перинатальном центре медицинских услуг ненадлежащего качества, в результате чего у новорожденного ребенка начался некроз тканей, едва не приведший к ампутации кисти руки.
Напомним, в редакцию GOROD48 обратился молодой отец по имени Георгий: 28 февраля в Липецком областном перинатальном центре жена родила ему двух девочек-близняшек. Первые дни после рождения дети находились в реанимации, и одна из девочек получила травму руки — по словам папы, речь шла о некрозе тканей, возникшем после установки катетера, в самом медучреждении говорили о том, что это гематома. Папа написал обращение на сайт президента России. К счастью, с рукой девочки уже всё в порядке. В субботу, 27 марта новорожденных близняшек уже выписали из роддома.
- В ходе проверки в деятельности перинатального центра были выявлены нарушения федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также условий лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выразившиеся в отсутствии своевременного квалифицированного обследования и лечения ребенка, ненадлежащего ведения медицинской документации, отсутствия надлежащего внутреннего контроля за качеством, обоснованностью и эффективностью лечебно-диагностических мероприятий, - отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.
По результатам проверки в отношении должностного лица Липецкого областного перинатального центра прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).
В адрес главного врача перинатального центра внесено представление.
Одновременно с этим прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту оказания новорожденному ребенку ненадлежащей медицинской помощи.
Напомним, в редакцию GOROD48 обратился молодой отец по имени Георгий: 28 февраля в Липецком областном перинатальном центре жена родила ему двух девочек-близняшек. Первые дни после рождения дети находились в реанимации, и одна из девочек получила травму руки — по словам папы, речь шла о некрозе тканей, возникшем после установки катетера, в самом медучреждении говорили о том, что это гематома. Папа написал обращение на сайт президента России. К счастью, с рукой девочки уже всё в порядке. В субботу, 27 марта новорожденных близняшек уже выписали из роддома.
- В ходе проверки в деятельности перинатального центра были выявлены нарушения федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также условий лицензии на право осуществления медицинской деятельности, выразившиеся в отсутствии своевременного квалифицированного обследования и лечения ребенка, ненадлежащего ведения медицинской документации, отсутствия надлежащего внутреннего контроля за качеством, обоснованностью и эффективностью лечебно-диагностических мероприятий, - отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.
По результатам проверки в отношении должностного лица Липецкого областного перинатального центра прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).
В адрес главного врача перинатального центра внесено представление.
Одновременно с этим прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту оказания новорожденному ребенку ненадлежащей медицинской помощи.
1 3004
А.