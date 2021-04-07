Общество

сегодня, 16:21

Жителям десятка улиц отключат воду на время устранения утечек и ремонта водопровода

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#отключения
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Жителям десятка улиц отключат воду на время устранения утечек и ремонта водопровода
8 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Полярной, Садовой, Смоленской, Сенной, переулка Рядового – ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за устранения утечек на водоводе на участках: улица Полярная, 17 и Полярная, 31.  

Из-за устранения утечки на водоводе на участке: улица Нахимова, 3 с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, №№ 1а, 3, 5 по улице Луначарского, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, а также в частном секторе улиц Гайдара, Амурской, Нахимова, Луначарского и в котельной «108 квартал». 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 30 по улице Московской – ЛГЭК будет менять участок водовода.  

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 41 по улице Катукова – здесь подачу воды ограничат из-за ремонтных работ на внутренних сетях, которые проведет ГУК «Новолипецкая». 

Воду для питья и хозяйственных нужд на все участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 37, 39, 41, 60 по улице Гоголя, №№ 10, 12, 14, 16, 18 по проспекту Победы, а также в частном секторе улиц Гоголя, Городовикова, Минской, Медицинской, Смирнова, Солнечной. ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.  
2 858
#отключения
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Комментарии (2)

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в СССР такого не было

23 минуты назад
гнилой буржуазизм
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Где остальные улицы дома?

сегодня, 16:32
А главное то что этот список не поный. И это происходит не первый раз. Даже единая служба не в курсе
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