За год в Липецке отловили более двух тысяч бездомных собак

Как отметили в городском управлении главного смотрителя, большая часть бездомных животных обнаружена в садоводческих товариществах и частном секторе Сокола и Сырского Рудника.





- За 2020 год отловлено 2105 безнадзорных животных – всех их направили в приюты, расположенные на территории Липецкой области. Основная часть отловленных животных передана в приют «Счастливый берег», где их стерилизовали, привили и обработали от паразитов. В течение двух недель врачи наблюдали за самочувствием и поведением собак, перед тем, как выпустить их волю, каждую маркировали специальной биркой, - сообщили в управлении.



Согласно 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», всех собак после стерилизации и вакцинации выпустили в их привычные места обитания – в районы города, где они были отловлены.



- Переживать за то, что собак выпускают обратно на улицы не нужно, они не принесут вреда и потомства. Понять, что перед вами находится животное, которое прошло процедуру отлова, легко – на его ухе находится цветная бирка, - отметили специалисты.



Отлов бездомных животных в Липецке продолжился и в этом году. Так, только за январь отловлены, обработаны и выпущены на волю более 40 собак.



Помимо этого, управление главного смотрителя запустило торги на поиск подрядной организации, которая до конца года будет осуществлять работу по отлову и содержанию в приюте безнадзорных животных – победитель электронного аукциона станет известен уже 8 февраля.



