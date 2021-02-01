Общество

52 минуты назад

За год в Липецке отловили более двух тысяч бездомных собак

3 391
#бездомные животные
За год в Липецке отловили более двух тысяч бездомных собак

Как отметили в городском управлении главного смотрителя, большая часть бездомных животных обнаружена в садоводческих товариществах и частном секторе Сокола и Сырского Рудника.

- За 2020 год отловлено 2105 безнадзорных животных – всех их направили в приюты, расположенные на территории Липецкой области. Основная часть отловленных животных передана в приют «Счастливый берег», где их стерилизовали, привили и обработали от паразитов. В течение двух недель врачи наблюдали за самочувствием и поведением собак, перед тем, как выпустить их волю, каждую маркировали специальной биркой, - сообщили в управлении.

Согласно 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», всех собак после стерилизации и вакцинации выпустили в их привычные места обитания – в районы города, где они были отловлены.

- Переживать за то, что собак выпускают обратно на улицы не нужно, они не принесут вреда и потомства. Понять, что перед вами находится животное, которое прошло процедуру отлова, легко – на его ухе находится цветная бирка, - отметили специалисты.

Отлов бездомных животных в Липецке продолжился и в этом году. Так, только за январь отловлены, обработаны и выпущены на волю более 40 собак.

Помимо этого, управление главного смотрителя запустило торги на поиск подрядной организации, которая до конца года будет осуществлять работу по отлову и содержанию в приюте безнадзорных животных – победитель электронного аукциона станет известен уже 8 февраля.

3 391
#бездомные животные

Комментарии (3)

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Артурчик

8 минут назад
Хорошая пилорама по распилу денег, проконтролировать не возможно.
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Сырск.

22 минуты назад
На сырском кошмар ,у частного сектора собачий.Где промзоны постоянные стаи собак,и дети в школу идут через них
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Кот О Пёс

25 минут назад
Откуда их столько взялось!? Ни одной ещё не видел!
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