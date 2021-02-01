В Липецке пакеты с мусором стали оставлять на перекрывшей подход к бакам машине

Ситуация попала на видео.

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В Липецке водитель иномарки припарковался у мусорной площадки напротив дома №3А по ул. Артёмова, перекрыв к ней подход. Местным жителям это не понравилось, и они решили оставлять пакеты с отходами прямо на капоте машины. Ситуация, которая произошла 30 января около 23.00, попала на видео.



Такие «мастера парковки» создают неудобство не только своим соседям, но и спецтехнике пор вывозу твёрдых бытовых отходов – машины просто не могут подъехать к контейнерам для выгрузки мусора.



Как рассказал начальник службы безопасности «ЭкоПром-Липецк» Евгений Кретов, каждый месяц в «ЭкоПроме» составляют не менее 10 материалов на нарушителей, мешающих подъезду техники к мусорным бакам – данные GPS-навигаторов спецтехники, фотографии автомобилей передают сначала в административные комиссии по округам, а потом оттуда материалы направляют в ГИБДД.



Специалисты по вывозу ТБО обращают внимание липчан: парковка у мусорных контейнеров не только создаёт неудобство вашим соседям и спецтехнике, но и грозит штрафами.



По статье 5.11 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях «Осуществление действий (бездействия), препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий» за размещение транспортных средств, препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий специализированной организацией, предусмотрены следующие наказания: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



- Мы с этой проблемой активно боремся с 2018 года, - начальник службы безопасности «ЭкоПром-Липецк» Евгений Кретов. – Но, к сожалению, в каждом случае это достаточно длительный процесс, оперативно реагировать и наказывать нарушителей не получается. От момента фиксации нарушения до штрафа проходит до двух месяцев. Сначала мы передаём данные: фотографию, время, когда она сделана, заявление в администрацию Липецка по округам. Потом административные комиссии запрашивают в ГИБДД данные автовладельцев по номерам машин – на всё это уходит время.



