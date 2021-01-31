47 минут назад
Полицейские задержали похитителей бензина
В январе в Липецке на автомобильных заправках с последующей оплатой приобретенного топлива было совершено несколько хищений бензина. Видеокамеры зафиксировали, как молодой человек, заправив автомобиль, садится в машину и скрывается, не оплатив топливо.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой – до пяти лет лишения свободы. В отношении одного из фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело по ч.2. ст. 161 УК РФ «Грабеж». 10 января действия злоумышленника заметил заправщик автостанции и попытался его становить, однако, молодой человек сбежал с места преступления, и догнать его не удалось.
Пиндос
Странновато это всё конечно.
в чан на очистные
Липецкие новости
2 идиота
Зиц
Не гость
)))