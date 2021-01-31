Полицейские задержали похитителей бензина

В январе в Липецке на автомобильных заправках с последующей оплатой приобретенного топлива было совершено несколько хищений бензина. Видеокамеры зафиксировали, как молодой человек, заправив автомобиль, садится в машину и скрывается, не оплатив топливо.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, кражи совершались трижды, причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей. Работники заправок сообщили о хищениях в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, участковыми уполномоченными полиции установлены личности предполагаемых похитителей бензина. Ими оказались двое 24-летних жителей города Липецка. Молодые люди действовали как по отдельности, так и вместе.



В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой – до пяти лет лишения свободы. В отношении одного из фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело по ч.2. ст. 161 УК РФ «Грабеж». 10 января действия злоумышленника заметил заправщик автостанции и попытался его становить, однако, молодой человек сбежал с места преступления, и догнать его не удалось.