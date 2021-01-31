Происшествия

47 минут назад

Полицейские задержали похитителей бензина

8 982
#кража

В январе в Липецке на автомобильных заправках с последующей оплатой приобретенного топлива было совершено несколько хищений бензина. Видеокамеры зафиксировали, как молодой человек, заправив автомобиль, садится в машину и скрывается, не оплатив топливо. 

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, кражи совершались трижды, причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей. Работники заправок сообщили о хищениях в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, участковыми уполномоченными полиции установлены личности предполагаемых похитителей бензина. Ими оказались двое 24-летних жителей города Липецка. Молодые люди действовали как по отдельности, так и вместе.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой – до пяти лет лишения свободы. В отношении одного из фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело по ч.2. ст. 161 УК РФ «Грабеж». 10 января действия злоумышленника заметил заправщик автостанции и попытался его становить, однако, молодой человек сбежал с места преступления, и догнать его не удалось. 
8 982
#кража

Комментарии (8)

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Пиндос

10 минут назад
Не для нашей матушки России такая система оплаты. У нас только по 100% предоплате надо
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Странновато это всё конечно.

12 минут назад
А как можно включить колонку если ты не оплатил за бензин и тем-более сколько литров ты заливаешь? При оплате ты называешь номер колонки и сумма соответственно сколько литров.
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в чан на очистные

17 минут назад
Таких реально надо отправлять в места заключения! Лет на пять как минимум, чтоб рученками своими прочувствовали труд человеческий, да и ветер из головушки своей выгнали!
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Липецкие новости

20 минут назад
А что так можно было?!
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2 идиота

23 минуты назад
Забыли что живут в 21м веке
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Зиц

26 минут назад
А разве так можно, без оплаты залить бензин?
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Не гость

27 минут назад
Провакаторы сами виноваты. Сначала оплати, потом заправь.
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)))

28 минут назад
А так можно было?
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