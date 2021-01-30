В Липецкой области сильный ветер и до +3

Ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек.

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет Атлантический циклон, который принесет с собой осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 9 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области облачно, снег, мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, с переходом на западный, 8-13 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно, снег, мокрый снег, дождь, ночью налипание мокрого снега. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.



31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 33 градуса мороза.