Гром в концовке – липецкие хоккеисты уступили в Перми на предпоследней минуте

У одного из лидеров наши парни выигрывали после двух периодов, но провалились в третьем.





Липецкие хоккеисты проиграли и второй матч восточного турне, уступив в Перми местному АК-59 – 1:2. Решающую шайбу хозяева льда забросили меньше чем за две минуты до окончания матча.

В этой игре липецкая дружина пыталась реабилитироваться за унизительное поражение в прошлой игре от аутсайдера «Металлурга» (Серов) – 1:5. Несмотря на то, что АК-59 входит в «тройку» сильнейших в турнирной таблице НМХЛ, подопечные Сергея Рыбина сегодня дали бой и даже вели в счёте большую часть встречи. Тем обиднее оказалось поражение.

Липчане активнее начали поединок, и уже на 3-й минуте мог забить Никита Маняхин, но шайба после его броска ушла выше ворот. В следующей атаке «Липецк» добился своего: Павел Гришин подхватил шайбу в средней зоне, убежал один на один с вратарём и уверенно с ним расправился – 1:0.

В начале второй двадцатиминутки «Липецк» мог удвоить преимущество, но лучший бомбардир команды Максим Рогозин попал в штангу хозяйских ворот.

Зрители увидели следующий гол лишь в середине третьего периода. Самому активному у пермяков Алексею Рыбину позволили бросить с «пятачка» и уверенно игравший до сих пор голкипер Артём Мартынов здесь уже был бессилен – 1:1.

Вообще можно сказать, что третий период наша команда проиграла вчистую, свидетельством чему стала и статистика бросков по воротам – 12-3 в пользу пермяков. В итоге «Липецк» не дотянул даже до овертайма. За 1 минуту и 44 секунды липчане проиграли борьбу за своими воротами и совершенно забыли форварда гостей Дениса Видилина, который с близкого расстояния переправил в сетку победную шайбу.

Замена Мартынова на шестого полевого игрока в заключительные 45 секунд ничего не дала: поезд уже ушёл.

«Липецк» остаётся на 9-м месте, а ближайший матч сыграет в гостях в воскресенье, 24 января с расположившемся строчной ниже глазовским «Прогрессом». Хочется верить, что хотя бы здесь команда разживётся очками, а не превратит выездную серию в «туристическую поездку».

АК-59 (Пермь) – МХК «Липецк» - 2:1 (0:1, 0:0, 0:2).

Шайбы: П. Гришин, 04:16 (1:0). А. Рыбин (Видилин, Олейников), 50:27 (1:1). Видилин (Лисицын, А-др Абрамов), 58:14 (2:1).

Штраф: 8 (Романов-2, Воронов-2, Лисицын-2, команда-2) – 6 (Бобров-2, Дан. Прохоров-2, Молдавцев-2).

Вратари: Макин – Арт. Мартынов (00:00 – 59:15).

Броски: 35 – 24. Вбрасывания: 31 – 24.

22 января. Пермь. Ледовый дворец СК им. С. Сухарева. Без зрителей.