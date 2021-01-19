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сегодня, 13:03
В Германии могут обязать всех носить респираторы вместо масок
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Немецкие власти могут ввести на территории страны обязательное ношение профессиональных респираторных масок класса FFP2.
Правительство Германии может обязать всех жителей носить респираторы FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц, - передает таблоид Bild.
По данным издания, подобное обязательство, которое уже ввели в Баварии, может стать повсеместным, если сегодня, 19 января, будет принято соответствующее решение. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель введение таких мер, как перевод сотрудников на дистанционную работу, - передает РИА Новости.
Представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/FFP3 в год. В Минздраве страны отметили, что указаний на нехватку поставок нет, - добавляет таблоид.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье заявил, что с 25 января в определенных сферах, таких как общественный транспорт и торговля, будет обязательным ношение респираторов FFP2.
С начала пандемии в Германии было зафиксировано 2 052 028 случаев заражения коронавирусом и 47 622 смертельных исходов от болезни. Выздоровели около 1,7 миллиона человек.
По данным издания, подобное обязательство, которое уже ввели в Баварии, может стать повсеместным, если сегодня, 19 января, будет принято соответствующее решение. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель введение таких мер, как перевод сотрудников на дистанционную работу, - передает РИА Новости.
Представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/FFP3 в год. В Минздраве страны отметили, что указаний на нехватку поставок нет, - добавляет таблоид.
Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье заявил, что с 25 января в определенных сферах, таких как общественный транспорт и торговля, будет обязательным ношение респираторов FFP2.
С начала пандемии в Германии было зафиксировано 2 052 028 случаев заражения коронавирусом и 47 622 смертельных исходов от болезни. Выздоровели около 1,7 миллиона человек.
148