Здоровье

12 минут назад

На новогодних каникулах липчане заметно меньше болели ОРВИ

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#ОРВИ
На новогодних каникулах липчане заметно меньше болели ОРВИ

Или просто реже обращались к медикам.

В Липецкой области за неделю с 4 по 10 января было зарегистрировано 4270 случаев ОРВИ. Это заметно меньше, чем в последнюю полноценную рабочую неделю декабря: так,  с 21 по 27 декабря в нашем регионе ОРВИ заболели 6919 человек. 

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе заболеваемость оказалась ниже уровня прошлой недели на 12% и ниже расчетного эпидемического порога на 1,1% (на предыдущей неделе было превышение на 7,2%). Случаев гриппа не зарегистрировано.

Половина всех случаев ОРВИ пришлась на детей. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 7,6%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.

В Липецке зарегистрировано 2463 случая ОРВИ или 57,7% всех случаев по области. Заболеваемость оказалась ниже уровня прошлой недели на 27% и ниже расчетного эпидпорога на 39,9%.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов (на прошедшей неделе в структуре выявленных патогенов преобладали риновирусы).

В Липецкой области завершена массовая прививочная кампания против гриппа, прививками охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тысячи человек.
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#ОРВИ

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