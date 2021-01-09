Происшествия
сегодня, 10:30
По факту поджога «Тойоты» в Липецке возбуждено уголовное дело
Владелец машины уже написал заявление в полицию.
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Напомним, сегодня в 0:11 в Липецке напротив первого подъезда дома №5 на улице Бехтеева горел автомобиль "Тойота Камри". В результате пожара от воздействия огня серьёзно пострадал моторный отсек машины. Поджог автомобиля белого цвета попал на запись камеры наблюдения.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, от владельца "Тойоты" уже поступило заявление в полицию по факту порчи автомобиля, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". По части 2 этой статьи за поджог, повлекший значительный ущерб и совершенный из хулиганских побуждений, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, от владельца "Тойоты" уже поступило заявление в полицию по факту порчи автомобиля, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". По части 2 этой статьи за поджог, повлекший значительный ущерб и совершенный из хулиганских побуждений, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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