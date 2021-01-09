Происшествия

сегодня, 10:30

По факту поджога «Тойоты» в Липецке возбуждено уголовное дело

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#поджог #пожар
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По факту поджога «Тойоты» в Липецке возбуждено уголовное дело

Владелец машины уже написал заявление в полицию.

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Напомним, сегодня в 0:11 в Липецке напротив первого подъезда дома №5 на улице Бехтеева горел автомобиль "Тойота Камри". В результате пожара от воздействия огня серьёзно пострадал моторный отсек машины. Поджог автомобиля белого цвета  попал на запись камеры наблюдения.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, от владельца "Тойоты" уже поступило заявление в полицию по факту порчи автомобиля, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества". По части 2 этой статьи за поджог, повлекший значительный ущерб и совершенный из хулиганских побуждений, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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#поджог #пожар
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Комментарии (3)

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Гость

15 минут назад
Но и что толку написал заявление!!! Менты в носу покавыряются ему же глупые вопросы позадают и через 2 месяца дело приостановят.
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Кот

18 минут назад
Их целая банда поджигателей! Машина чем виновата? Она кому мешала? Это прямой вызов полиции!Вроде переименовали а бестолку,милиция лучше работала!
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