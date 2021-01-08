В Добринском районе перевернулась молочная цистерна

Ставили ее на колеса и доставали из кювета всем миром.

Глава сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Вадим Батышкин рассказал о сегодняшнем ДТП в своем инстаграме.По словам главы, на въезде в село Нижняя Матрёнка со стороны села Ольховка произошло ДТП с автомобилем КамАЗ и опрокидыванием автоцистерны, перевозящей молочную продукцию.- На место происшествия по сигналу диспетчеров ЕДДС Добринского района оперативно прибыли спасатели ОПСП12 села Коробовка, экипаж ГИБДД ОМВД по Добринскому району и члены ДПД сельского поселения. В целях оказания помощи ООО "Добрыня" выделило тяжёлый трактор и манипулятор. Прибыл эвакуатор. В результате совместной работы автоцистерна была поставлена на колеса, последствия аварии устранены. Пострадавших нет.Также Вадим Батышкин приложил фото и видеоотчет.