Общество

34 минуты назад

Липчане отгадывали «Петровские тайны»

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#квест #игра
Липчане отгадывали «Петровские тайны»

«Петровские тайны Липецкой земли» — уникальный городской квест, созданный специально для жителей и гостей областного центра. Это игра, в формате исторического детектива, где задания основаны на реальных фактах, связанных со временем правления Петра Первого.

Старт квесту сегодня, 2 января в 11.00 на площади Ленина-Соборная дала глава города Евгения Уваркина. Она поздравила липчан с Новым годом и пожелала удачи всем участникам игры.

— Мы начинаем исторический квест «Петровские тайны Липецкой земли». Все это сделано для нас, липчан. Для того, чтобы, пройдя все испытания, полные тайн и загадок, мы могли узнать больше об истории родного края. Мне нравится формат — квест — он позволяет знакомиться с историческими фактами в интересной форме, что важно для детей и молодёжи. В 2022 году Россия будет отмечать 350-летие Петра Первого. Мы посчитали важным заранее начать подготовку к этому событию и уже в 2021 году организовать мероприятия, которые позволят узнать жителям Липецка больше о великом правителе. Желаю каждому удачи в этом захватывающем квесте! — отметила мэр.

Участникам было необходимо заранее скачать приложение MasterQuest и пройти регистрацию. В процессе игры им следовало собрать несколько артефактов, разгадать различные геоточки и в финале открыть таинственное послание петровских времен. Сегодня липчане соревновались на скорость — главным условием было: как можно скорее найти ответы на загадки, собрать все предметы и первыми прийти к финишу.

Испытать себя собрались несколько десятков горожан. В основном молодежь — школьники и студенты, но были и те, кто пришёл на старт целыми семьями.

— Мы любим наш город, поэтому решили провести сегодняшний день, гуляя по нему. А почему бы не совместить приятное с полезным? Нам представилась возможность поучаствовать в любопытном мероприятии. Дочка тоже с удовольствием согласилась. И вот мы здесь, — поделилась липчанка Марина.

На прохождение маршрута у самых быстрых и сообразительных ушло чуть более трёх часов. Пять команд и отдельных участников, которые выполнили задания первыми, это игроки с никами: Alaxey (1989), Мария Васина (1958), Иван Васин (1900), Лилия (1909) и Strate (1982), наградили сегодня же. Церемония состоялась на площади Ленина-Соборная. Среди подарков — пригласительные в кино, боулинг, лазертаг, напитки, мороженое, кружки, блокноты, пледы и термокружки, а также ювелирные украшения от компании «Царский шармъ», изготавливающей кольца, серьги и подвески из монет различных эпох, в том числе петровской.

— Очень интересно было участвовать. Много нового узнали о некоторых местах в городе. Квест дал нам возможность вернуться к истокам, вспомнить о временах Петра Первого, основавшего наш город. Спасибо большое организаторам. Было очень здорово! — рассказал один из победителей.

Принять участие в игре ещё не поздно. Она продлится до 15 января. Можно в любой момент открыть приложение MasterQuest и отправиться выполнять задания. Причём теперь победителей будут определять не только по скорости прохождения, но и по качеству выполнения итогового задания. В приложении есть адрес электронной почты — realitydellarte@gmail.ru. На него до 15 января можно присылать рассказы с собственной версией расшифровки тайны петровских времен. Жюри — а это историки и деятели культуры — выберет лучшие, за которые также вручат призы.
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#квест #игра

Комментарии (1)

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эстет

3 минуты назад
Наши "модницы"в шубах и в плюсовую температуру,это конечно треш.
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