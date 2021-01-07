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сегодня, 11:00

Как Евгению Уваркину удивил отец, а Павла Путилина спас заяц

13 1081
#Говорит Липецк
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GOROD48 спросил липчан: «Вы верите в чудеса?»

В Рождество про чудеса поговорить самое время. Это не про то, что сидишь, как Емеля на печи и ждешь, когда на тебя спадет манна небесная. А про то, что в жизни иногда случаются моменты, когда начинаешь верить, что не все можно просчитать и бывают случаи, когда в нужное время и в нужный час происходит именно то, что очень ждешь.
13 1081
#Говорит Липецк
1

Комментарии (13)

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Волк

20 минут назад
Чудо это когда, снег снизу идёт
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60+

24 минуты назад
Городу 48. Вы когда поднимаете такую тему думайте о последствиях ! У нас народ очень « любят власть « и может вам устроить такие чудеса что1917 г покажется чудесами .
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Культурный

25 минут назад
Евгения молодец!Стильная женщина!
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чудесный капитализм

30 минут назад
чудо , это когда не прорвало трубу , и Новый Год встречать не при лучине без сортира
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Перри Мейсон

34 минуты назад
Не все мэры одинаковы полезны, как вы хорошо Любу Соболь описали
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Антимейсон

35 минут назад
Перри Мейсон, а я люблю Ахиджакову
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60+

37 минут назад
Пока в России эта власть простому народу ждать чудес не приходится ! Чудеса происходят у чиновников и депутатов , пока народ спит у них чудеса когда проснётся им будет не до чудес . Придётся паковать чемоданы , если успеют !
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молодой тупняк

43 минуты назад
Пусть Путилин расскажет сколько он зайцев передавил на своём снегоходе, а то гнёт что поехал следы посмотреть, знаю я как на снегоходах следы смотрят, а летом наверное, он ночью по зеленям на авто рассекает и зайцев считает, ну прям душевный человек!
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Зина

сегодня, 11:17
Чудеса бывают,а это фокусы.Например миллиарда нет,и проспект недостроен.
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цирк

сегодня, 11:16
оказывается паша уже в детстве на снегоходе гонял зайцев ,вот только где он его мог взять в то время, не ужели сам сконструировал-браконьер со стажем-пешком было лень перехитрить косого 142 процента
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