Как Евгению Уваркину удивил отец, а Павла Путилина спас заяц

GOROD48 спросил липчан: «Вы верите в чудеса?»

В Рождество про чудеса поговорить самое время. Это не про то, что сидишь, как Емеля на печи и ждешь, когда на тебя спадет манна небесная. А про то, что в жизни иногда случаются моменты, когда начинаешь верить, что не все можно просчитать и бывают случаи, когда в нужное время и в нужный час происходит именно то, что очень ждешь.