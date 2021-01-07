ПозиTиV
сегодня, 11:00
Как Евгению Уваркину удивил отец, а Павла Путилина спас заяц
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GOROD48 спросил липчан: «Вы верите в чудеса?»
В Рождество про чудеса поговорить самое время. Это не про то, что сидишь, как Емеля на печи и ждешь, когда на тебя спадет манна небесная. А про то, что в жизни иногда случаются моменты, когда начинаешь верить, что не все можно просчитать и бывают случаи, когда в нужное время и в нужный час происходит именно то, что очень ждешь.
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