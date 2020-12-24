Новое о коронавирусе к 24 декабря: пациенты с легкой формой COVID-19 чаще жалуются на потерю обоняния

Роспотребнадзор подтвердил закономерность – на потерю обоняния чаще жалуются пациенты, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Люди, которые сложно переносят заражение вирусом SARS-CoV-2, больше отмечают другие симптомы.

Потеря обоняния – один из симптомов, который становится для человека сигналом, что он, возможно, заразился вирусом SARS-CoV-2. Сегодня эксперты предполагают, что этот симптом может указать на то, в какой форме протекает болезнь. Так, некоторые врачи считают, что обоняние при коронавирусе пропадает только при легком течении заболевания.



В Роспотребнадзоре подтвердили наличие такой закономерности. «Действительно, при легких случаях заболевания пациенты чаще жалуются на потерю обоняния», - пояснила «Российской газете» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. У пациентов нет лихорадки, одышки, сильного кашля, поэтому внимание концентрируется именно на запахах. При тяжёлых формах, отмечает эксперт, характер жалоб совсем другой. Он связан с одышкой, чувством нехватки воздуха, нередко высокой лихорадкой, и эти жалобы снижают концентрацию внимания пациентов исключительно на потере обоняния.



Чуть ранее Наталья Пшеничная отмечала, что потеря вкуса и обоняния у инфицированных коронавирусом может длиться от 3 до 10 дней. При том, потеря обоняния в основном наблюдается у женщин. По словам Пшеничной, проблемы с обонянием при коронавирусе отмечаются в 80% случаев. На нарушение вкусовых ощущений жалуются более 50% пациентов.



Ученые прогнозируют тяжесть течения COVID-19 по анализу крови



Японские ученые из университета Тоямы определили, что анализ крови поможет спрогнозировать, с какой тяжестью коронавирус будет протекать у пациента. К похожим результатам пришли их коллеги из Университета Неймегена (Нидерланды), проведя международное исследование.



Японские ученые из университета Тоямы обнаружили зависимость между количеством РНК вируса SARS-CoV-2 в крови пациента и тяжестью течения COVID-19. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv, сообщают РИА Новости. Параллельно с этим проведенное учеными из Университета Неймегена (Нидерланды) международное исследование показало, что общий анализ крови пациентов с COVID-19 может точно предсказать тяжесть течения заболевания, пишет «Российская газета». Результаты опубликованы в издании eLife.



Исследователи из Университета Тоямы и Тоямского института здравоохранения провели ретроспективное исследование 56 пациентов, поступивших с COVID-19 в несколько центров Японии с апреля по сентябрь. Выяснилось, что РНК вируса наблюдалась в крови у всех пациентов, состояние которых оценивалось как критическое, у людей в тяжелом состоянии ее выявляли в 50% случаев, у умеренных — в 4% случаев, а у легких и бессимптомных больных ее не было. Отсюда авторы делают вывод о том, что количество вирусной РНК в плазме крови может служить надежным показателем прогноза течения болезни, а простой анализ крови, проведенный в момент поступления пациентов в больницу, позволит точнее назначать лечение.



Эксперты из международной группы Университета Неймегена (Нидерланды) по анализу крови с помощью новых лабораторных методов определяли, активированы ли в крови иммунные клетки. Именно их наличие в большом количестве было выявлено у пациентов с тяжелой формой COVID-19, в том числе на ранней стадии заболевания. Для того, чтобы выявить взаимосвязь между иммунными клетками и тяжестью коронавирусной инфекции, ученые исследовали материал 982 взрослых пациентах в 11 клиниках разных стран Европы. Полный анализ крови почти сразу проводится пациентам с COVID-19, обратившимся в больницу. Точность прогноза течения болезни составила 93%.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 78 489 212 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 726 710 человек, вылечились 55 252 060 заразившихся. В России выявлено 2,93 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Великобритании, Турции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Испании, Германии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Польше, Иране, к этому списку присоединилась Перу.

