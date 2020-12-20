В частном секторе Липецка не будет холодной воды

Отключения холодной воды и света связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

21 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов № 50, 50а, 50стр.7, 50 стр. 9, 50 стр. 10, 50 стр. 11, 83, 83а, 85, 87, 87а, 89, 97, 99 по улице Юношеской, а также частный сектор села Косыревка — не будет холодной воды у жителей домов № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7 по улице Советской и № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12в, 13, 14, 15 по улице Ленина. Воду для питья подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям частного сектора улиц Ковалева, Римского-Корсакова, Демократической, Производственной, Восточной, Гражданской, Дружбы, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, П. Лулумбы, Сафонова, Энтузиастов, 1-й Либкнехта, Высокой. Цистерна с водой также подъедет по заявкам потребителей.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной, № 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 18 по улице Моршанской. С 10:00 до 13:00 обесточат дом № 18 по улице Осипенко.