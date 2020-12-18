На новом переходе через Плехановский спуск сбит 33-летний мужчина

Днем 18 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе через Плехановский спуск под автомобиль «Киа» попал 33-летний мужчина.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина получил травмы, его госпитализировали.



Напомним, что новый пешеходный переход через Плехановский спуск заработал буквально несколько дней назад. В рамках работы по сокращению мест концентрации ДТП дорожники перенесли переход ниже по спуску, обустроили рядом с ней островки безопасности, установили 14 знаков и нанесли разметку.

