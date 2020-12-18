Происшествия

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На новом переходе через Плехановский спуск сбит 33-летний мужчина

24 2320
#авария #ДТП
5
На новом переходе через Плехановский спуск сбит 33-летний мужчина
Днем 18 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе через Плехановский спуск под автомобиль «Киа» попал 33-летний мужчина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина получил травмы, его госпитализировали.

Напомним, что новый пешеходный переход через Плехановский спуск заработал буквально несколько дней назад. В рамках работы по сокращению мест концентрации ДТП дорожники перенесли переход ниже по спуску, обустроили рядом с ней островки безопасности, установили 14 знаков и нанесли разметку.
24 2320
#авария #ДТП
5

Комментарии (24)

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Тык-Тык.

2 минуты назад
Клоуны.
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Гость

17 минут назад
Светофоры надо ставить!!!а не переходы переносить! Множество нерегулируемых переходов и практически полное отсутствие светофоров.
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кокс

19 минут назад
на самом деле переход на старом месте был удобнее
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Липчанин

21 минуту назад
На старом месте там поворот был , и все притормаживает , а внизу зачем тормозить?
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верните всё как было !

27 минут назад
Городские власти должны признать свою ошибку и покаяться. Перенесите этот переход обратно на место где он был !
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Пешеход

28 минут назад
Верните переход на прежнее место и установите светофор. Это единственно правильное решение.
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Город

33 минуты назад
Нужны светофоры по требованию.
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Иван

34 минуты назад
Гайцы совсем обленилась, только с запахом обирать. Пешеходы как-то неправильно ходят по переходам!Пора ФСБ проверить ГИБДД.
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Глупость в духе Липецка!

35 минут назад
А оба перехода нельзя было оставить??? Зачем перенесли? Какой чудак (прости Господи) додумался?
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Александр Киянский

39 минут назад
Верните на старое место переход там удобней было переходить зачем его вообще перенесли ? где логика или в чем?
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