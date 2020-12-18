Происшествия
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На новом переходе через Плехановский спуск сбит 33-летний мужчина
Днем 18 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе через Плехановский спуск под автомобиль «Киа» попал 33-летний мужчина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина получил травмы, его госпитализировали.
Напомним, что новый пешеходный переход через Плехановский спуск заработал буквально несколько дней назад. В рамках работы по сокращению мест концентрации ДТП дорожники перенесли переход ниже по спуску, обустроили рядом с ней островки безопасности, установили 14 знаков и нанесли разметку.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина получил травмы, его госпитализировали.
Напомним, что новый пешеходный переход через Плехановский спуск заработал буквально несколько дней назад. В рамках работы по сокращению мест концентрации ДТП дорожники перенесли переход ниже по спуску, обустроили рядом с ней островки безопасности, установили 14 знаков и нанесли разметку.
Комментарии (24)
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Тык-Тык.
Гость
кокс
Липчанин
верните всё как было !
Пешеход
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Иван
Глупость в духе Липецка!
Александр Киянский