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сегодня, 11:38
В Кемерове автомобиль Chevrolet сбил трех человек на остановке
Как сообщает VSE42.RU, авария произошла на Октябрьском проспекте.
– По предварительным данным, водитель BMW стал выполнять разворот, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении встречному Chevrolet Lacetti и совершил с ним столкновение. От удара Chevrolet отбросило на остановку общественного транспорта, – рассказали в ГИБДД Кузбасса.
– Сбиты пешеходы. Мужчина 28 лет, женщины 58 лет и 37 лет. Двое в состоянии средней тяжести, еще один – в тяжелом. Все госпитализированы, – рассказали VSE42.Ru в Кузбасском центре медицины катастроф.
– По предварительным данным, водитель BMW стал выполнять разворот, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении встречному Chevrolet Lacetti и совершил с ним столкновение. От удара Chevrolet отбросило на остановку общественного транспорта, – рассказали в ГИБДД Кузбасса.
– Сбиты пешеходы. Мужчина 28 лет, женщины 58 лет и 37 лет. Двое в состоянии средней тяжести, еще один – в тяжелом. Все госпитализированы, – рассказали VSE42.Ru в Кузбасском центре медицины катастроф.