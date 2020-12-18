Русские печи сказочной красоты строит житель Липецка

Веками в жизни русского человека занимала особое место печь. Она грела, на ней готовили пищу, на ней спали, лечились, даже парились. Недавно на русские печи появилась мода. И если поискать информацию о современных русских печах в Интернете, то можно встретить настоящие произведения искусства. Многие из них - работы липецкого мастера Павла Осипенко.

Печи Павла Осипенко радуют глаз и греют душу в основном жителям Москвы, ближнего Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей. Печи эти словно с иллюстраций русских народных сказок. Не просто печки, а облицованные изразцом, как в хоромах царей или купцов. В таком же стиле кладет Павел и камины, от которых тоже глаз не оторвать.Печное дело Павел Осипенко унаследовал от отца, хотя тот был летчиком.- Сами мы с Дальнего Востока, - рассказывает Павел. - Корни отца в Приморском крае, но жили мы с семьей в Хабаровске. Отец был летчиком. Однажды в отпуск родителей мы поехали в его родную деревню Лазо Приморского края. И там я узнал о том, что, оказывается, папа хорошо знает печное дело. Его рассказ меня очень удивил. Во время Великой Отечественной войны, он, маленький ребенок, увязывался со знакомым печником, который чинил печи или клал новые. Когда он рассказывал об этом, я был в шоке. Папе в то пору было всего четыре годика! Вот такой четырехлетний мальчуган «ходил хвостиком» за мастером-печником и освоил целую профессию. А печник и тогда, да и сейчас в Сибири, на Дальнем Востоке, вообще на русском Севере - профессия востребованная. Но папа не стал печником, а стал летчиком. К сожалению, он очень рано ушел из жизни…Отец посвятил в печное дело Павла Осипенко, по сути, передав ему все секреты. Павел Осипенко стал инженером-строителем, жил на Дальнем Востоке, но и хобби не забывал. И это хобби часто бывало хорошим подспорьем, ведь наш русский Север, несмотря на то, что дает миру газ и нефть, до сих пор нередко греется у дровяной печи.Десять лет назад Павел переехал с семьей в Липецк, и печное искусство стало делом его жизни. Хотя, если честно, глядя на дело его рук, такое простецкие определение как «печник» как-то не вяжется с тем, что он создает. Скульптор, архитектор, дизайнер - хочется назвать его именно так.Надо отметить, что нельзя вот так просто взять и стать печником. Печи это не только тепло и уют, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может привести и к пожару, и отравлению угарным газом. Как рассказал Павел, в Липецке ему пришлось получать лицензию на кладку печей и сертификат. После переезда прошел примерно год, пока он стал класть печи профессионально, как сертифицированный мастер.- В Липецке, к слову, спроса именно на русские печи нет. Здесь предпочитают камины, печи с жаровнями, барбекю-комплексы. Но при желании и из них можно сделать произведения искусства. Но вот в элитных поселках ближнего Подмосковья заказывают русские печи часто. Первый заказ и поступил оттуда, причем мне пришлось переехать в Москву, такой был заказ и последовавшие после него, когда другие владельцы коттеджей увидели мою работу.В ходе разговора выясняется, что русские печи заказывают, в основном, люди состоятельные. Он называет имена и фамилии, от которых глаза лезут на лоб, но просит не упоминать их, так как без ведома заказчиков это было бы неправильно. И он как мастер по печам с ними со всеми перезнакомился. По словам Павла, кто-то ставит у себя русскую печь просто ради эстетического вида, а кто-то пользуется ею и по назначению. И все эти люди, звезды эстрады, политики, бизнеса совершенно разные. Есть те, кто смотрит на всех свысока, а есть те, кто, невзирая на какой-нибудь высоченный пост в Госдуме и постоянное мелькание в телевизоре, помогают и раствор мешать, и кирпичи мастеру подносить. Так, что деятельность простого, казалось бы, печника, помогает посмотреть на мир с разных сторон, в том числе и на «звезды» вблизи.Красоту печам Павла Осипенко придают изразцы. Их производство стали налаживать в нашей стране, и некогда дефицитный товар сегодня уже таким не является. Как рассказывает печник, некогда производство изразца наладил с большим трудом и подвижничеством мастер из Кимров. Первые печи облицовывались его плиткой, но сегодня рынок предлагает разнообразие и изразца, и изразцовой плитки. Поэтому печи можно превратить в картинки из сказок.- Русская печь во всех смыслах - и душа, и помощница человека даже сейчас, в XXI веке. Пища из такой печи самая здоровая, без канцерогенов, в ней еда готовится очень мягко. Я знаю такие случаи, когда люди, больные разными недугами, ставили у себя русскую печь и готовили в ней еду, исцеляясь от хворей, от которых их не могли избавить врачи, - говорит Павел.Когда Павел рассказывает о печах, его глаза горят. Он советует глубоко вникнуть в тему, и тогда станет понятней, что русская печь это совсем не «просто так». Мы последовали совету и обратились к лебедянскому краеведу Николаю Скуратову, который, к слову, сложил в своем доме русскую печь, почерпнув знания из газет и книг. И как краевед углубился в историю вопроса.Русская печь постоянный «фигурант» сказок и мифов. На ней лежит богатырь Илья, на ней ездит русский Иван, печь сама печет пирожки, она разговаривает с героями сказок, одни словом, русская печь предмет одушевленный. А в доме она действительно занимала сакральное место. Как сказали бы сейчас, это часть генетического кода нации. «Ладонью предков», или даже «Ладонью Бога» - наши предки называли печь.- Печь пришла к нам из глубокой древности, а исчезать из домов стала с середины двадцатого века, - говорит Николай Скуратов. - Ей на смену пришли печи-голландки, которые топились каменным углём - наиболее рациональным и эффективным топливом. В эти печи вставляли котел и монтировали контур водяного отопления, который увеличивал КПД печи, создавал комфорт в жилых помещениях. Печь - обязательный и самый важный элемент жилища. Она обогревала, в ней готовили пищу людям и скоту, грели воду, на лежанке отогревались в стужу и лечили простуду, сушили промокшую одежду и обувь. В печах крупного размера мылись, как в бане. Крупное достоинство русской печи в том, что ее топливом служит все, что горит. Всякий мусор, хворост, бурьян, солома и даже сушеный навоз. Если дрова были в дефиците, помет животных и птицы, естественным образом смешавшийся с соломенной подстилкой, запасали, летом сушили на солнце.По словам Николая Скуратова, в наше время в Лебедянском районе в старых избах русские печи сохранились мало где, но в домах строят и новые. Особенно часто ставят русские печи переезжающие в район или обустраивающие здесь свои дачи москвичи.Есть русская печь и у жителя Задонска, известного педагога Николая Струкова.Однажды в Задонск приехали гости из Франции. Насмотревшись на местные достопримечательности, они попросили показать им один из символов России - русскую печь. Но, увы, уцелевших печей в районе не оказалось! Удар, нанесенный местному туризму, был ощутимым. Неловкость почувствовали все. И вот Николай Струков задался целью печь такую сложить. Правда, единственный оставшийся в округе печник от заказа отказался. Не по плечу оказалась задача! Пришлось Струкову лопатить литературу и Интернет. За два месяца он своими руками построил самую настоящую русскую печь.Печь не дымит и не коптит, а работает честно, по-русски. И хлеб в ней получается ароматный, румяный и мягкий словно живой, готовят в ней и традиционные русские блюда, борщи томленые, каши. А вяленными в русской печи помидорами Николай Алексеевич попотчевали и журналистов GOROD48.Поэтому рано считать русскую печку атавизмом, списывать ее в утиль. Благодаря энтузиастам, мастерам и ценителям, а также свойствам, которыми обладает «Ладонь Бога», они еще послужат людям.