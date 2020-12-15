Культура

сегодня, 15:04

Сегодня презентовали сказочный Елец

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#Новый год #Елец
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Сегодня презентовали сказочный Елец

В новогоднем Ельце можно пройти квести и фотомарафон, окунуться в атмосферу мультфильмов и побывать на выставке креативных ёлок.

В Ельце сегодня состоялось открытие всех праздничных общественных пространств, которые в этом году украшены в концепции «Книга сказок». Как пишет газета " Красное знамя", в новогоднем Ельце можно встретить героев и атрибуты из всеми известных, любимых сказок и мультфильмов. Например, в Городском парке воссоздана атмосфера мультфильма «Зима в Простоквашино»: тут и улыбчивый почтальон Печкин, и Матроскин, и даже синий «Запорожец».  Улица Мира стала страницей из сказки «Снежная королева», а Петровский парк — из «Золушки».

С 19 по 30 декабря в Ельце пройдет новогодний фотомарафон «С любовью из сказки». На культурных объектах города будут размещены открытки с новогодними пожеланиями. Необходимо найти все 15 открыток, сделать с ними селфи и выложить на свою страницу ВКонтакте с хештегами #СказочныйЕлец2021 #Слюбовьюизсказки. После этого следует написать в группу ВКонтакте «Культура Ельца», что задание выполнено. В качестве подарка обещают волшебный елочный шар, расписанный лучшими художниками города. Информацию о местонахождении открыток можно прочесть на картах, которые расположены на информационных кубах (ул. Мира, сквер Бунина и Соломенцева, Петровский и детский парки).

С 21 декабря по 10 января в городском парке состоится выставка креативных елок «Елки-палки Fest», подготовленная предприятиями и общественными организациями города. Возле каждой елки будет стоять стенд с QR-код, пройдя по которому можно прочесть информацию о создателе арт-объекта. Впоследствии в группе ВКонтакте «Культура Ельца» пройдет голосование, можно будет отдать свой голос за понравившуюся елку.

С 21 декабря в городе впервые пройдет онлайн-квест «#СказочныйЕлец», в котором смогут поучаствовать все желающие. Для этого необходимо скачать приложение «Izi Travel» и найти в нем тур «Сказочный Елец». Квест начинается в Детском парке, а где заканчивается - секрет, который узнает только тот, кто дойдет до самого конца! В качестве подарка, за прохождение всех испытаний, можно получить билет в кинотеатр, виртуальный концертный зал или театр.

С 25 декабря в музее народных ремесел и промыслов начнут работать две выставки: из коллекции музея народных ремесел и промыслов «Ретро — Дед Мороз» и бисерных изделий «Новогодние фантазии» мастера Е. С. Енаке, а с 26 декабря еще две — детских работ «Вместо елки новогодний букет» и новогодних сувениров из бисера «В ожидании Нового года». С 26 декабря в Музее воинской славы откроется художественная выставка «Время года: Зима».

Фото - vk.com
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#Новый год #Елец
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