сегодня, 15:04
Сегодня презентовали сказочный Елец
В новогоднем Ельце можно пройти квести и фотомарафон, окунуться в атмосферу мультфильмов и побывать на выставке креативных ёлок.
С 19 по 30 декабря в Ельце пройдет новогодний фотомарафон «С любовью из сказки». На культурных объектах города будут размещены открытки с новогодними пожеланиями. Необходимо найти все 15 открыток, сделать с ними селфи и выложить на свою страницу ВКонтакте с хештегами #СказочныйЕлец2021 #Слюбовьюизсказки. После этого следует написать в группу ВКонтакте «Культура Ельца», что задание выполнено. В качестве подарка обещают волшебный елочный шар, расписанный лучшими художниками города. Информацию о местонахождении открыток можно прочесть на картах, которые расположены на информационных кубах (ул. Мира, сквер Бунина и Соломенцева, Петровский и детский парки).
С 21 декабря по 10 января в городском парке состоится выставка креативных елок «Елки-палки Fest», подготовленная предприятиями и общественными организациями города. Возле каждой елки будет стоять стенд с QR-код, пройдя по которому можно прочесть информацию о создателе арт-объекта. Впоследствии в группе ВКонтакте «Культура Ельца» пройдет голосование, можно будет отдать свой голос за понравившуюся елку.
С 21 декабря в городе впервые пройдет онлайн-квест «#СказочныйЕлец», в котором смогут поучаствовать все желающие. Для этого необходимо скачать приложение «Izi Travel» и найти в нем тур «Сказочный Елец». Квест начинается в Детском парке, а где заканчивается - секрет, который узнает только тот, кто дойдет до самого конца! В качестве подарка, за прохождение всех испытаний, можно получить билет в кинотеатр, виртуальный концертный зал или театр.
С 25 декабря в музее народных ремесел и промыслов начнут работать две выставки: из коллекции музея народных ремесел и промыслов «Ретро — Дед Мороз» и бисерных изделий «Новогодние фантазии» мастера Е. С. Енаке, а с 26 декабря еще две — детских работ «Вместо елки новогодний букет» и новогодних сувениров из бисера «В ожидании Нового года». С 26 декабря в Музее воинской славы откроется художественная выставка «Время года: Зима».
Фото - vk.com