Общество

сегодня, 15:37

В Липецкой области зафиксировали два случая укладки асфальта в снег и дождь

3 703
#дорога #благоустройство
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В Липецкой области зафиксировали два случая укладки асфальта в снег и дождь

липчане поддержали акцию акции #АсфальтВСнег.

Как сообщает ОНФ, проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» принимает сообщения граждан о случаях, когда строители укладывают асфальт в дождь, снег и при низкой температуре. По тем обращениям, которые граждане уже прислали в ОНФ, эксперты проекта направили запросы в администрации городов или Генпрокуратуру России.

За время акции #АсфальтВСнег, которая стартовала в ноябре, эксперты проекта зафиксировали 32 случая некачественного ремонта, в том числе два в Липецкой области.

- Мы просим всех неравнодушных граждан сообщать о подобных нарушениях технологии – обязательно рассмотрим каждый случай и вместе будем добиваться того, чтобы некачественные работы были переделаны, а заказчики усилили контроль за дорожными работами в своих регионах, – отмечает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Васильев.

Сообщить об укладке асфальта в снег и дождь можно: через сайт проекта (раздел «Хочу отметить дорогу»); через страницы проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост с фотографиями или видео, указать точное время и место – когда и где проводились работы. Обращение также можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru.

- Неблагоприятные погодные условия для дорожных работ – это температура воздуха от +10 до -10 градусов. То есть погода во многих регионах уже не позволяет укладывать асфальт без специального оборудования и материалов, - отмечают в ОНФ.
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#дорога #благоустройство
3

Комментарии (3)

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Метель

25 минут назад
А почему не озвучивают кто эти работы выполняет? И кто заказчик, в обязанности которого входит контроль?
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Вася

38 минут назад
Где они снег нашли?!
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Наконец то

49 минут назад
Наконец то свет дали Боже, весь день как кроты.
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