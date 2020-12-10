Общество

сегодня, 13:42

В кондитерских изделиях нашли плесень и патогенные организмы

6 1302
#Роспотребнадзор
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В кондитерских изделиях нашли плесень и патогенные организмы

Проверку по микробиологическим показателям не прошли 8 проб кондитерских изделий.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за 9 месяцев этого года было проведено 46 проверок в сфере производства и реализации кондитерских изделий.

- При исследовании проб кондитерских изделий в этом году загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды) не обнаружено, а вот по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) из 229 исследованных проб 8 не соответствовали нормативам, - отметили в Роспотребнадзоре.

Были выявлены и другие нарушения, такие как отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение сроков годности, нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря, несоблюдение правил личной гигиены.

Забраковано и изъято из оборота некачественной продукции в количестве 11 партий объемом 12 килограммов. Основными причинами забраковки продукции послужили нарушения правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов, реализация продукции с истекшими сроками годности. За выявленные нарушения вынесено 24 постановления, общая сумма штрафов составила 185 тысяч рублей.
6 1302
#Роспотребнадзор
2

Комментарии (6)

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Пока вы в маске

15 минут назад
Вот пусть плесенью и зан маются а не дают дурацкие рекомендации по ковиду
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Почему

22 минуты назад
В супермаркетах этикетки переклеивают.Там кто проверяет.
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Липчанка

41 минуту назад
Люблю торты, но давно их не покупаю, после того как отравились Киевским тортом и тяжело болели целую неделю. Обхожу их просто стороной.Проверкой и контролем этих изделий надо заниматься всегда.
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Мария-Антуанетта

44 минуты назад
Забраковали только мучные кондитерские изделия, а сахаристые, то бишь конфеты, в норме???
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Вован настоящий

сегодня, 14:00
А почему нет названия производителей? Почему скрываете?
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Иммунолог

сегодня, 13:53
Нужно проветривать и влажная уборка.
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