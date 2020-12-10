В кондитерских изделиях нашли плесень и патогенные организмы

Проверку по микробиологическим показателям не прошли 8 проб кондитерских изделий.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за 9 месяцев этого года было проведено 46 проверок в сфере производства и реализации кондитерских изделий.



- При исследовании проб кондитерских изделий в этом году загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды) не обнаружено, а вот по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) из 229 исследованных проб 8 не соответствовали нормативам, - отметили в Роспотребнадзоре.



Были выявлены и другие нарушения, такие как отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение сроков годности, нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря, несоблюдение правил личной гигиены.



Забраковано и изъято из оборота некачественной продукции в количестве 11 партий объемом 12 килограммов. Основными причинами забраковки продукции послужили нарушения правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов, реализация продукции с истекшими сроками годности. За выявленные нарушения вынесено 24 постановления, общая сумма штрафов составила 185 тысяч рублей.