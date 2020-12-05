Спорт

вчера, 20:07

Липецкий боец за месяц стал призёром соревнований по трём разным видам единоборств

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#рукопашный бой
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Липецкий боец за месяц стал призёром соревнований по трём разным видам единоборств

Пятеро наших земляков в Домодедове отобрались на первенство России по рукопашному бою.

Липецкие мастера рукопашного боя завоевали медали всех достоинств на рекордных по массовости Всероссийских соревнованиях которые прошли в столичном городском округе Домодедово. На счету липчан одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы».

Турнир собрал более 750 (!) бойцов из 35 регионов. Такой «кворум» объясняется тем, что соревнования служили отбором на первенство России. В период пандемии количество отборочных состязаний сократилось и спортсмены пользуются малейшей возможностью, чтобы пробиться на главные соревнования года.

На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Александра Наседкина среди девушек 16-17 лет в весовой категории до 60 кг.

Уроженка Чаплыгина начинала заниматься в районном филиале Школы Игоря Воротынцева, а недавно переехала в Липецк. Успех в Домодедове пока главный в её карьере. Александра провела два боя, которые сложились по одинаковому сценарию: сначала наша спортсменка проигрывала, затем сравнивала счёт и вырывала победу в концовке.

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Александра Наседкина выиграла соревнования в столице.

«Серебро» завоевала одна из самых юных в сборной Липецкой области Дарья Шафоростова (12-13 лет, до 55 кг). Даша победила двух соперниц и лишь в финале уступила действующей победительнице первенства России из Москвы.

«Бронзовыми» призёрами стали воспитанник клуба «Юный спасатель» (входит в Школу Воротынцева, расположен на 19-м микрорайоне) Дмитрий Воробцов (14-1ё5 лет, до 42 кг) и Владимир Панков (16-17 лет, до 75 кг).

Панков вообще в прямом и переносном смысле ударно провёл последние несколько недель. Он стал победителем турнира по ММА в Подмосковье, затем выиграл соревнования по панкратиону в Новосибирской области, а теперь поднялся на пьедестал почёта уже по третьему (!) виду боевых единоборств.

Всё призёры получили путёвки на чемпионат России. С этим можно поздравить и тренеров Валерия Коростинского, Андрея Шишкина, Максима Сафонова и Дениса Денисова.

На фото вверху Владимир Панков крайний справа

1 790
#рукопашный бой
4

Комментарии (1)

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вчера, 22:31
Как же смешно. Что за соревнования они выигрывают? Вы хотя бы количество человек пишите, сколько боев проводит. Одно и тоже целыми днями шпарите - этот выиграл этот выиграл. А что же их по телику не показывают? Как Харитонова и Емельяненко? А может все эти победители фейковые? Выигрывают дворовые соревнования, и талдычат в газетах рекламу? Пока не зайдут в UFC лучше не пишите про них. Позорите город
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