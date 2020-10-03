Война с вирусом: в Европе растет безработица, ковид отказались считать сезонным заболеванием

Новый коронавирус оказался причиной для противоположных исков: пока власти Мадрида готовятся к суду с минздравом Испании из-за ужесточения карантина, житель Туниса, переболевший COVID-19 требует наказать власти за слишком мягкие ограничительные меры. ВОЗ заявила — ковид все-таки не сезонное заболевание, чем отличается от привычного гриппа. В Европе растет безработица, эксперты Deutsche Bank прогнозируют, что к концу 2021 года она превысит в среднем 10%.





Погибли от коронавируса 1 033 356 человек, полностью вылечились — 25 898 926 человек.



В США выявлены 7,55 миллиона зараженных. Индия стала второй страной мира по числу пострадавших: 6,47 миллиона случаев, третьей стала Бразилия, где зафиксировано 4,88 миллиона случаев. В России выявлено 1,2 миллиона больных коронавирусной инфекцией. В Колумбии, Перу, Испании от коронавируса пострадали более 800 тысяч человек, в Аргентине и Мексике — больше 700 тысяч заразившихся, в ЮАР более 600 тысяч заразившихся. Франция перешагнула отметку в 500 тысяч пострадавших. Больше 400 тысяч зараженных — в Великобритании, Чили и Иране, больше трехсот тысяч пострадали в Ираке, Бангладеш, Саудовской Аравии, Турции, Италии, на Филиппинах и в Пакистане. Отметку в двести тысяч зараженных перешагнули Германия, Индонезия, Израиль и Украина. Больше ста тысяч случаев заражения — в Канаде, Эквадоре, Боливии, Румынии, Марокко, Нидерландах, Катаре, Бельгии, Панаме, Доминиканской республике, Казахстане, Кувейте, Египте, к этой границе подходят Оман, ОАЭ, Польша, Швеция и Гватемала.



В России за последние сутки зафиксированы 9859 заболевших в 85 регионах. Всего на территории страны выявлено более 1,2 миллиона коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных составляет 975 859 человек. 21 251 человек от COVID-19 скончались.

В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 43 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 6 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, 5 490 человек выздоровели, 46 умерли, из них четыре летальных случая произошли за последнюю неделю. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 61 месте — неделю назад она была 60-й.



Французские ученые обнаружили молекулу для лечения COVID-19



Специалисты Института Пастера в Лилле выделили молекулу, которая в ходе лабораторных тестов показала эффективность против коронавирусной инфекции на клетках легких человека. Если исследования на пациентах окажутся успешными, французские ученые обещают лекарство от COVID-19 в начале 2021 года. Процесс может ускорить то, что молекула содержится в уже одобренном для продажи медикаменте. Об этом сообщается на сайте Института Пастера, передает rfi.fr. Еще в начале эпидемии институт Пастера сформировал специальную команду из 30 исследователей для поиска лекарства от новой болезни. Помимо прочего велся поиск для новой терапии среди уже имеющихся препаратов. Предварительный отбор смогли пройти 2 тысячи молекул, одна из которых продемонстрировала «особую эффективность» против коронавируса. Как утверждают ученые, это вещество снижает у инфицированных вирусную нагрузку и, следовательно, риск дальнейших заражений. Кроме того, молекула предотвращает размножение вируса в легких и дыхательных путях, поэтому способна помешать переходу COVID-19 в тяжелую стадию. Поскольку эта молекула входит в состав уже одобренного лекарства и разрешена к применению на людях, ученые надеются уже в этом году перейти к клиническим испытаниям. В случае успеха исследований на людях лекарство от COVID-19 может появится уже в начале 2021 года. Название молекулы держится в секрете — сейчас, до проведения испытаний, исследователи хотят избежать ажиотажа. Однако известно, что изначально лекарство применялось для других терапевтических целей.



Американские биотехнологи протестировали «коктейль» из антител против COVID-19



Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила об успехах в испытаниях её «коктейля» из антител REGN-COV2. Об этом сообщается на сайте компании, передают РИА Новости. По отчету исследователей препарат сокращает у больных ковидом уровень вирусной нагрузки, при этом наибольшие улучшения наблюдались у пациентов, у которых до лечения не развился собственный иммунный ответ. В исследованиях участвовали те, кто не были госпитализированы. Выводы были сделаны на основании анализов первых 275 пациентов, участвовавших в первых фазах продолжающихся клинических испытаний. Испытания способности «коктейля» лечить вирус планируется провести в 150 регионах в США, Бразилии, Мексике и Чили.



Ученые обнаружили новые способности коронавируса



Британские ученые из института Фрэнсиса Крика выяснили, что белковые «шипы» вируса SARS-CoV-2 способны трансформироваться в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, сообщает Fox News. Они обнаружили, что шипы коронавируса очень быстро меняются (в лабораторных условиях этот процесс происходил за минуты) и становятся более цепкими. Это позволяет им лучше связываться с находящимся на поверхности клеток человека белком ACE2. При этом ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения. По мнению специалистов, коронавирус претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами. Это открытие возможно позволит понять, почему вирус настолько заразен.



Российский невролог назвал, при каких болезнях COVID-19 может протекать тяжелее



У людей с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью — миастенией, а также с расстройствами двигательной системы риск тяжелого течения COVID-19 может оказаться выше, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов. «Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни, при которых собственная иммунная система поражает нервную систему — головной и спинной мозг, периферические нервы, поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система», — пояснил врач. По его словам, при таких заболевания у человека страдает система, отвечающая за дыхание, что может осложнять течение любых легочных патологий. Кроме того, в группу повышенного риска попадают пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее — из-за обездвиженности у них повышается риск развития пневмонии.



Жителей Германии обследуют на антитела к COVID-19



Институт Роберта Коха (RKI) и Немецкий институт экономических исследований (DIW) проведут масштабное исследование, чтобы выявить людей с антителами к новому коронавирусу. Об этом сообщает институт Коха. Пробы и данные для анализа соберут у 34 тысяч жителей страны. Ученые обобщат сведения по статусу выработки антител к коронавирусу, оценят связь социального положения и условий жизни людей. Материалы для теста участникам будут отправлять по почте. Кроме того, участникам будет предложено заполнить опросник, среди прочего там будут вопросы о клинических симптомах, сопутствующих заболеваниях и образе жизни.



ВОЗ исключила COVID-19 из сезонных заболеваний



Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным заболеванием, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове. Она отметила, что число заражений в некоторых странах начало расти после снятия ограничительных мер. «Когда мы говорим о волнах (вируса), мы подразумеваем сезонность, как у гриппа, сезонность которого выражается в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. Мы еще не видим сезонности в этом вирусе. Этот вирус циркулирует во всех условиях, климате и регионах», — пояснила она во время онлайн-конференции в Twitter организации.



В странах Европы растет безработица



Безработица в 19-ти странах еврозоны в августе 2020 года выросла до 8,1% по сравнению с 8% в июле, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Безработица растет пятый месяц подряд на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это показатель увеличился до максимального уровня с июля 2018 года, сообщает Trading Economics. Непосредственно в странах Евросоюза безработица выросла за месяц с 7,3% до 7,4%. В 27 странах ЕС в августе насчитывалось 15,603 миллиона безработных, за месяц их ряды пополнили 238 тысяч человек. Самые низкие показатели безработицы были в Чехии (2,7%), Польше (3,1%), на Мальте (4,1%), Германии (4,4%) и Нидерландах (4,6%), а самые высокие — в Греции (18,3% — по состоянию на июнь) и Испании (16,2%).



Между тем, эксперты Deutsche Bank считают, что официальные показатели не отражают реальную картину. Они полагают, что реальный уровень могут маскировать две проблемы. Первая — это европейские программы принудительных отпусков. Евростат считает занятыми даже сотрудников, проработавших ноль часов, а по оценке аналитиков от 5% до 10% всех работников в четырех крупнейших странах региона (Германия, Франция, Италия и Испания) в августе подпадали под действие подобных программ, сообщает MarketWatch. Вторая причина — потерявшие работу люди не имели возможности обратиться в органы трудоустройства на фоне ограничительных мер или по другим причинам. Эксперт Deutsche Bank прогнозирует, что к концу 2021 года официальная безработица в еврозоне превысит 10%.



Доходы от утилизационного сбора в российский бюджет сократятся почти на четверть



Доходы бюджета РФ от утилизационного сбора на автомобильный транспорт в 2020 году ожидаются на 23% ниже по сравнению с прошлогодним прогнозом из-за пандемических ограничений. Всего бюджет может получить 368,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2021–2023 годы, опубликованной в базе данных Госдумы. Так, в прошлом году в проекте бюджета на 2020–2022 годы предполагалось, что поступления от утильсбора вырастут в два раза, до 478,8 миллиарда рублей. По новым расчетам на 2021–2023 годы поступления от утильбора на произведенные в РФ автомобили в 2020 году составят 254,4 миллиарда рублей вместо ожидаемых годом ранее 338,4 миллиарда рублей, на ввозимые автомобили — 62,9 миллиарда рублей против 77,3 миллиарда рублей. В целом поступления начнут расти только в 2021 году.



Падение ресторанного рынка в России замедлилось



В августе российский ресторанный рынок замедлил падение до 18,7%, отмечает Росстат — оборот ресторанов, баров и кафе в последний летний месяц сократился до 118,7 миллиарда рублей. При том в июне оборот ресторанов сокращался на 42,9% по сравнению с прошлым годом, в июле — на 28,2%. А снижаться ресторанный рынок России начал с марте, в нерабочем апреле снижение составило 51,9%. Всего по итогам января-августа оборот предприятий общественного питания в РФ сократился на 24%, до 814,9 миллиарда рублей.



Число турпоездок в мире сократилось на 65%



В первом полугодии число турпоездок в мире сократилось на 65% по сравнению с прошлым годом, а доходы от туризма потеряли 460 миллиардов долларов, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). «Путешественники во всем мире совершили на 440 миллионов меньше поездок, что привело к потере 460 миллиардов — это в пять раз больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года», — сообщает организация. Больше всех пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, где за полгода число туристов снизилось на 72%. На втором месте — Европа (-66%), затем Африка и Ближний Восток (оба -57%) и Северная и Южная Америки (-55%). На начало сентября ограничения на поездки уже отменили 53% стран. Однако возвращения к турпотокам 2019 года в UNWTO ждут не раньше, чем через 2,5 — 4 года.



В России продляют туристический кешбэк



Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка и новых условиях ее использования, сообщает сайт кабинета министров РФ. Эту меру поддержки продлевают до 10 января 2021 года. Расширяются и условия — в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (прежде она составляла 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей против определенных ранее 15 тысяч рублей. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей. Сохранилось обязательное условие программы — оплата картой «Мир». «Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев», — отмечается в документе.



Власти Мадрида хотят судиться с Минздравом страны из-за жесткого карантина



А житель Туниса подал иск на правительство страны из-за мягких ограничительных мер. Правительство сообщества Мадрид подало в Национальный суд Испании иск на решение министерства здравоохранения о введении ограничений на передвижение в муниципалитетах, где сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, передают РИА Новости. Мадридские власти просят суд приостановить действие указа Минздрава. «Влияние этих новых ограничительных мер для 71% населения сообщества Мадрид в среднем приведет к потере 750 миллионов евро в неделю из-за замедления возобновления экономической деятельности, что обернется потерей 18 тысяч рабочих мест в неделю», — говорится в иске.



Так, советник юстиции правительства сообщества Мадрид Энрике Лопес на пресс-конференции в Мадриде предупредил, что введение мер, навязанных испанскими властями, приведут к «хаосу», если меры продлятся более месяца, это приведет к экономическим потерям в 8 миллиардов евро. При том, власти Мадрида согласны, что на первом месте должно стоять здоровье людей. Между тем совет здравоохранения утвердил большинством голосов серию мер, которые должны принять региональные власти в отношении районов, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация — где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего количества и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%. На этих территориях должны ввести карантин: жители не должны покидать их без крайней необходимости, исключения составляют поездки до работы, учебы, больницы, банка, суда и так далее. В карантинной зоне по итогам решения могут оказаться 70% населения страны.



В Тунисе — обратная ситуация. Заболевший COVID-19 тунисец подал иск против властей страны из-за недостаточных мер защиты. Истец — юрист Хафиз аль-Бурейки, заболел коронавирусом 11 августа, несмотря на то, что соблюдал все меры предосторожности. В иске он также обвинил власти в том, что они открыли границы, но не обязали прибывающих в страну соблюдать карантин. Сейчас он требует от властей признать вину в том, что они нарушили его права и права других граждан, заболевших коронавирусом — их решения привели ко второй волне коронавируса, — а также компенсировать ему судебные издержки и возместить моральный ущерб в виде символической суммы в один динар (около 28 рублей).



Слоган похоронной службы Вены оценили не все жители



Своим мрачным слоганом одна из похоронных служб Вены вызвала бурные обсуждения в Интернете, сообщает портал austria-today.ru. «Отрицание короны гарантирует рабочие места», — таков слоган Похоронной службы Вены в Facebook. В подписи похоронные бюро также благодарят всех,



Во время карантина птицы стали петь тише



Жесткие ограничения, которые были введены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, продолжают влиять на дикую природу. Американские экологи из Сан-Франциско выявили, что самцы птиц в последнее время стали петь мягче для привлечения самок. Об этом сообщается на сайте phys.org. Кроме того, результаты исследования американские ученые опубликовали и в научном медицинском журнале Science. Исследователи изучали пение городских птиц в Сан-Франциско — а именно белого воробья. Выяснилось, что после возвращения уровня шума на улицах к показателю 1950-х годов отпала потребность перекрикивать окружающий шум. В итоге диапазон пения у воробьев стал значительно шире. Они стали петь в три раза тише и нежнее. Специалисты из Манчестерского университета добавляют, что в период пандемии стало заметно, насколько быстро природа способна восстановиться от последствий жизни людей. По данным Роспотребнадзора, на утро 3 октября в мире зафиксированы 34 527 086 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 332 187 человека, за неделю — на 2 064 052 человека.Погибли от коронавируса 1 033 356 человек, полностью вылечились — 25 898 926 человек.В США выявлены 7,55 миллиона зараженных. Индия стала второй страной мира по числу пострадавших: 6,47 миллиона случаев, третьей стала Бразилия, где зафиксировано 4,88 миллиона случаев. В России выявлено 1,2 миллиона больных коронавирусной инфекцией. В Колумбии, Перу, Испании от коронавируса пострадали более 800 тысяч человек, в Аргентине и Мексике — больше 700 тысяч заразившихся, в ЮАР более 600 тысяч заразившихся. Франция перешагнула отметку в 500 тысяч пострадавших. Больше 400 тысяч зараженных — в Великобритании, Чили и Иране, больше трехсот тысяч пострадали в Ираке, Бангладеш, Саудовской Аравии, Турции, Италии, на Филиппинах и в Пакистане. Отметку в двести тысяч зараженных перешагнули Германия, Индонезия, Израиль и Украина. Больше ста тысяч случаев заражения — в Канаде, Эквадоре, Боливии, Румынии, Марокко, Нидерландах, Катаре, Бельгии, Панаме, Доминиканской республике, Казахстане, Кувейте, Египте, к этой границе подходят Оман, ОАЭ, Польша, Швеция и Гватемала.В России за последние сутки зафиксированы 9859 заболевших в 85 регионах. Всего на территории страны выявлено более 1,2 миллиона коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных составляет 975 859 человек. 21 251 человек от COVID-19 скончались.В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 43 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 6 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, 5 490 человек выздоровели, 46 умерли, из них четыре летальных случая произошли за последнюю неделю. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 61 месте — неделю назад она была 60-й.Специалисты Института Пастера в Лилле выделили молекулу, которая в ходе лабораторных тестов показала эффективность против коронавирусной инфекции на клетках легких человека. Если исследования на пациентах окажутся успешными, французские ученые обещают лекарство от COVID-19 в начале 2021 года. Процесс может ускорить то, что молекула содержится в уже одобренном для продажи медикаменте. Об этом сообщается на сайте Института Пастера, передает rfi.fr. Еще в начале эпидемии институт Пастера сформировал специальную команду из 30 исследователей для поиска лекарства от новой болезни. Помимо прочего велся поиск для новой терапии среди уже имеющихся препаратов. Предварительный отбор смогли пройти 2 тысячи молекул, одна из которых продемонстрировала «особую эффективность» против коронавируса. Как утверждают ученые, это вещество снижает у инфицированных вирусную нагрузку и, следовательно, риск дальнейших заражений. Кроме того, молекула предотвращает размножение вируса в легких и дыхательных путях, поэтому способна помешать переходу COVID-19 в тяжелую стадию. Поскольку эта молекула входит в состав уже одобренного лекарства и разрешена к применению на людях, ученые надеются уже в этом году перейти к клиническим испытаниям. В случае успеха исследований на людях лекарство от COVID-19 может появится уже в начале 2021 года. Название молекулы держится в секрете — сейчас, до проведения испытаний, исследователи хотят избежать ажиотажа. Однако известно, что изначально лекарство применялось для других терапевтических целей.Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила об успехах в испытаниях её «коктейля» из антител REGN-COV2. Об этом сообщается на сайте компании, передают РИА Новости. По отчету исследователей препарат сокращает у больных ковидом уровень вирусной нагрузки, при этом наибольшие улучшения наблюдались у пациентов, у которых до лечения не развился собственный иммунный ответ. В исследованиях участвовали те, кто не были госпитализированы. Выводы были сделаны на основании анализов первых 275 пациентов, участвовавших в первых фазах продолжающихся клинических испытаний. Испытания способности «коктейля» лечить вирус планируется провести в 150 регионах в США, Бразилии, Мексике и Чили.Британские ученые из института Фрэнсиса Крика выяснили, что белковые «шипы» вируса SARS-CoV-2 способны трансформироваться в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, сообщает Fox News. Они обнаружили, что шипы коронавируса очень быстро меняются (в лабораторных условиях этот процесс происходил за минуты) и становятся более цепкими. Это позволяет им лучше связываться с находящимся на поверхности клеток человека белком ACE2. При этом ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения. По мнению специалистов, коронавирус претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами. Это открытие возможно позволит понять, почему вирус настолько заразен.У людей с рассеянным склерозом, патологической мышечной слабостью — миастенией, а также с расстройствами двигательной системы риск тяжелого течения COVID-19 может оказаться выше, рассказал РИА Новости главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов. «Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни, при которых собственная иммунная система поражает нервную систему — головной и спинной мозг, периферические нервы, поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система», — пояснил врач. По его словам, при таких заболевания у человека страдает система, отвечающая за дыхание, что может осложнять течение любых легочных патологий. Кроме того, в группу повышенного риска попадают пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее — из-за обездвиженности у них повышается риск развития пневмонии.Институт Роберта Коха (RKI) и Немецкий институт экономических исследований (DIW) проведут масштабное исследование, чтобы выявить людей с антителами к новому коронавирусу. Об этом сообщает институт Коха. Пробы и данные для анализа соберут у 34 тысяч жителей страны. Ученые обобщат сведения по статусу выработки антител к коронавирусу, оценят связь социального положения и условий жизни людей. Материалы для теста участникам будут отправлять по почте. Кроме того, участникам будет предложено заполнить опросник, среди прочего там будут вопросы о клинических симптомах, сопутствующих заболеваниях и образе жизни.Всемирная организация здравоохранения не считает коронавирус сезонным заболеванием, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове. Она отметила, что число заражений в некоторых странах начало расти после снятия ограничительных мер. «Когда мы говорим о волнах (вируса), мы подразумеваем сезонность, как у гриппа, сезонность которого выражается в росте случаев заболевания в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. Мы еще не видим сезонности в этом вирусе. Этот вирус циркулирует во всех условиях, климате и регионах», — пояснила она во время онлайн-конференции в Twitter организации.Безработица в 19-ти странах еврозоны в августе 2020 года выросла до 8,1% по сравнению с 8% в июле, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Безработица растет пятый месяц подряд на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это показатель увеличился до максимального уровня с июля 2018 года, сообщает Trading Economics. Непосредственно в странах Евросоюза безработица выросла за месяц с 7,3% до 7,4%. В 27 странах ЕС в августе насчитывалось 15,603 миллиона безработных, за месяц их ряды пополнили 238 тысяч человек. Самые низкие показатели безработицы были в Чехии (2,7%), Польше (3,1%), на Мальте (4,1%), Германии (4,4%) и Нидерландах (4,6%), а самые высокие — в Греции (18,3% — по состоянию на июнь) и Испании (16,2%).Между тем, эксперты Deutsche Bank считают, что официальные показатели не отражают реальную картину. Они полагают, что реальный уровень могут маскировать две проблемы. Первая — это европейские программы принудительных отпусков. Евростат считает занятыми даже сотрудников, проработавших ноль часов, а по оценке аналитиков от 5% до 10% всех работников в четырех крупнейших странах региона (Германия, Франция, Италия и Испания) в августе подпадали под действие подобных программ, сообщает MarketWatch. Вторая причина — потерявшие работу люди не имели возможности обратиться в органы трудоустройства на фоне ограничительных мер или по другим причинам. Эксперт Deutsche Bank прогнозирует, что к концу 2021 года официальная безработица в еврозоне превысит 10%.Доходы бюджета РФ от утилизационного сбора на автомобильный транспорт в 2020 году ожидаются на 23% ниже по сравнению с прошлогодним прогнозом из-за пандемических ограничений. Всего бюджет может получить 368,8 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2021–2023 годы, опубликованной в базе данных Госдумы. Так, в прошлом году в проекте бюджета на 2020–2022 годы предполагалось, что поступления от утильсбора вырастут в два раза, до 478,8 миллиарда рублей. По новым расчетам на 2021–2023 годы поступления от утильбора на произведенные в РФ автомобили в 2020 году составят 254,4 миллиарда рублей вместо ожидаемых годом ранее 338,4 миллиарда рублей, на ввозимые автомобили — 62,9 миллиарда рублей против 77,3 миллиарда рублей. В целом поступления начнут расти только в 2021 году.В августе российский ресторанный рынок замедлил падение до 18,7%, отмечает Росстат — оборот ресторанов, баров и кафе в последний летний месяц сократился до 118,7 миллиарда рублей. При том в июне оборот ресторанов сокращался на 42,9% по сравнению с прошлым годом, в июле — на 28,2%. А снижаться ресторанный рынок России начал с марте, в нерабочем апреле снижение составило 51,9%. Всего по итогам января-августа оборот предприятий общественного питания в РФ сократился на 24%, до 814,9 миллиарда рублей.В первом полугодии число турпоездок в мире сократилось на 65% по сравнению с прошлым годом, а доходы от туризма потеряли 460 миллиардов долларов, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). «Путешественники во всем мире совершили на 440 миллионов меньше поездок, что привело к потере 460 миллиардов — это в пять раз больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года», — сообщает организация. Больше всех пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, где за полгода число туристов снизилось на 72%. На втором месте — Европа (-66%), затем Африка и Ближний Восток (оба -57%) и Северная и Южная Америки (-55%). На начало сентября ограничения на поездки уже отменили 53% стран. Однако возвращения к турпотокам 2019 года в UNWTO ждут не раньше, чем через 2,5 — 4 года.Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка и новых условиях ее использования, сообщает сайт кабинета министров РФ. Эту меру поддержки продлевают до 10 января 2021 года. Расширяются и условия — в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (прежде она составляла 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей против определенных ранее 15 тысяч рублей. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей. Сохранилось обязательное условие программы — оплата картой «Мир». «Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше — не менее полутора месяцев», — отмечается в документе.А житель Туниса подал иск на правительство страны из-за мягких ограничительных мер. Правительство сообщества Мадрид подало в Национальный суд Испании иск на решение министерства здравоохранения о введении ограничений на передвижение в муниципалитетах, где сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, передают РИА Новости. Мадридские власти просят суд приостановить действие указа Минздрава. «Влияние этих новых ограничительных мер для 71% населения сообщества Мадрид в среднем приведет к потере 750 миллионов евро в неделю из-за замедления возобновления экономической деятельности, что обернется потерей 18 тысяч рабочих мест в неделю», — говорится в иске.Так, советник юстиции правительства сообщества Мадрид Энрике Лопес на пресс-конференции в Мадриде предупредил, что введение мер, навязанных испанскими властями, приведут к «хаосу», если меры продлятся более месяца, это приведет к экономическим потерям в 8 миллиардов евро. При том, власти Мадрида согласны, что на первом месте должно стоять здоровье людей. Между тем совет здравоохранения утвердил большинством голосов серию мер, которые должны принять региональные власти в отношении районов, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация — где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего количества и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%. На этих территориях должны ввести карантин: жители не должны покидать их без крайней необходимости, исключения составляют поездки до работы, учебы, больницы, банка, суда и так далее. В карантинной зоне по итогам решения могут оказаться 70% населения страны.В Тунисе — обратная ситуация. Заболевший COVID-19 тунисец подал иск против властей страны из-за недостаточных мер защиты. Истец — юрист Хафиз аль-Бурейки, заболел коронавирусом 11 августа, несмотря на то, что соблюдал все меры предосторожности. В иске он также обвинил власти в том, что они открыли границы, но не обязали прибывающих в страну соблюдать карантин. Сейчас он требует от властей признать вину в том, что они нарушили его права и права других граждан, заболевших коронавирусом — их решения привели ко второй волне коронавируса, — а также компенсировать ему судебные издержки и возместить моральный ущерб в виде символической суммы в один динар (около 28 рублей).Своим мрачным слоганом одна из похоронных служб Вены вызвала бурные обсуждения в Интернете, сообщает портал austria-today.ru. «Отрицание короны гарантирует рабочие места», — таков слоган Похоронной службы Вены в Facebook. В подписи похоронные бюро также благодарят всех, кто помог остаться при деле : «После того, как пандемия была отвергнута некоторыми — спасибо за ваши усилия по сохранению наших рабочих мест». Уже сразу после появления десятки пользователей начали комментировать и обсуждать этот жуткий слоган. В то время как некоторые высмеивают тот факт, что эти смерти не были столь «коммерческими», другие не считают это смешным.Жесткие ограничения, которые были введены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, продолжают влиять на дикую природу. Американские экологи из Сан-Франциско выявили, что самцы птиц в последнее время стали петь мягче для привлечения самок. Об этом сообщается на сайте phys.org. Кроме того, результаты исследования американские ученые опубликовали и в научном медицинском журнале Science. Исследователи изучали пение городских птиц в Сан-Франциско — а именно белого воробья. Выяснилось, что после возвращения уровня шума на улицах к показателю 1950-х годов отпала потребность перекрикивать окружающий шум. В итоге диапазон пения у воробьев стал значительно шире. Они стали петь в три раза тише и нежнее. Специалисты из Манчестерского университета добавляют, что в период пандемии стало заметно, насколько быстро природа способна восстановиться от последствий жизни людей.