В Ельце собрались открывать рынки – чиновники оценили такую возможность

Руководителей рынков призвали устранить нарушения и обеспечить санитарную безопасность продавцов и покупателей.

Готовность непродовольственных рынков Ельца к открытию после вынужденного простоя оценили сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики во главе с его начальником Юрием Букреевым.

В ведомстве напомнили, что в древнем городе действуют 5 универсальных розничных рынков. Однако не все из них пока оказались готовыми к обеспечению безопасности покупателей, в том числе – замерам температуры тела входящих и т.п.

– Как только все предприниматели и все руководители этих рынков устранят нарушения и подтвердят свою готовность соблюдать масочный режим посетителями рынков, измерять температуру продавцам и покупателям, обеспечить безопасное расстояние между торговыми точками, проводить усиленную дезинфекцию, будут соответствовать требованиям того режима, который у нас установлен постановлением главы области, мы сразу же можем возобновлять работу. Но пока сегодня это отодвигается до того момента, как только руководители непродуктовых рынков устранят все нарушения, – заявил Юрий Букреев.



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