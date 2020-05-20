Общество

32 минуты назад

В Ельце собрались открывать рынки – чиновники оценили такую возможность

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#Снятие ограничений #коронавирус #рынки
В Ельце собрались открывать рынки – чиновники оценили такую возможность

Руководителей рынков призвали устранить нарушения и обеспечить санитарную безопасность продавцов и покупателей.

Готовность непродовольственных рынков Ельца к открытию после вынужденного простоя оценили сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики во главе с его начальником Юрием Букреевым.

В ведомстве напомнили, что в древнем городе действуют 5 универсальных розничных рынков. Однако не все из них пока оказались готовыми к обеспечению безопасности покупателей, в том числе – замерам температуры тела входящих и т.п.

– Как только все предприниматели и все руководители этих рынков устранят нарушения и подтвердят свою готовность соблюдать масочный режим посетителями рынков, измерять температуру продавцам и покупателям, обеспечить безопасное расстояние между торговыми точками, проводить усиленную дезинфекцию, будут соответствовать требованиям того режима, который у нас установлен постановлением главы области, мы сразу же можем возобновлять работу. Но пока сегодня это отодвигается до того момента, как только руководители непродуктовых рынков устранят все нарушения, – заявил Юрий Букреев.

Фото liptorg-cp.ru


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#Снятие ограничений #коронавирус #рынки

Комментарии (2)

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адибас

20 минут назад
давно пора
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Анатолий

21 минуту назад
Странные требования. Почему в таком случае в гипер и супермаркетах никому не измеряют температуру и в залах не соблюдается дистанцирование. Разметка только в пред кассовой зоне.
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