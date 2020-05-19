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сегодня, 13:25
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
Семь семей теперь находятся на самоизоляции
В Ракитянском районе Белгородской области семь семей изолированы после контакта с заболевшим коронавирусом парикмахером. Как сообщили в департаменте здравоохранения с социальной защиты населения области, всего из числа контактных с заболевшим новый вирус подтвердился у 23 человек, еще у 25 проверенных получены отрицательные результаты. Несмотря на отрицательные тесты, их также отправили на самоизоляцию.
Сам парикмахер также госпитализирован, сообщает Российская Газета.
По предварительным данным, парикмахер контактировал с семьями субэтнической тюркоязычной группы — турок-месхетинцев.
Сам парикмахер также госпитализирован, сообщает Российская Газета.
По предварительным данным, парикмахер контактировал с семьями субэтнической тюркоязычной группы — турок-месхетинцев.