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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

Семь семей теперь находятся на самоизоляции

В Ракитянском районе Белгородской области семь семей изолированы после контакта с заболевшим коронавирусом парикмахером. Как сообщили в департаменте здравоохранения с социальной защиты населения области, всего из числа контактных с заболевшим новый вирус подтвердился у 23 человек, еще у 25 проверенных получены отрицательные результаты. Несмотря на отрицательные тесты, их также отправили на самоизоляцию.

Сам парикмахер также госпитализирован, сообщает Российская Газета.

По предварительным данным, парикмахер контактировал с семьями субэтнической тюркоязычной группы — турок-месхетинцев.
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