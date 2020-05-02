В Липецкой области 35 новых случаев COVID-19

Число выявленных с начала эпидемии случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 481.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены еще 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной оперштаб по коронавирусу.



Всего за время эпидемии в регионе выявлен 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели. 2 человека умерли.

