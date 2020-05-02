Коронавирус
сегодня, 11:44
В Липецкой области 35 новых случаев COVID-19
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Число выявленных с начала эпидемии случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 481.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены еще 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
Всего за время эпидемии в регионе выявлен 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели. 2 человека умерли.
Всего за время эпидемии в регионе выявлен 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели. 2 человека умерли.
40 4236
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