Коронавирус

сегодня, 11:44

В Липецкой области 35 новых случаев COVID-19

40 4236
#коронавирус
9
В Липецкой области 35 новых случаев COVID-19

Число выявленных с начала эпидемии случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 481.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены еще 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
 
Всего за время эпидемии в регионе выявлен 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. 89 человек выздоровели. 2 человека умерли.
40 4236
#коронавирус
9

Комментарии (40)

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Мишка

1 минуту назад
Хохлов забыли )))))
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Катя

4 минуты назад
Вы хоть пишите откуда с каких районов больные. Что молчите.
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Расскажите про Сирию

5 минут назад
соскучились.
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Мишка

6 минут назад
Медик я за .
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Нардеп

11 минут назад
Вот к чему привело послабление самоизоляции, сразу на лицо не компетентное решение местных властей.
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весёлый

13 минут назад
Искать надо источник заражения!
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гимназия 64

14 минут назад
Если накануне в Липеце будет хоть один заразившийся, я своего сына на огэ не отпущу. Пусть попробуют не перевести в 10 класс. Будем судиться.
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весёлый

22 минуты назад
Папа, там есть раздел ===Учёба----ПРИКАЗ от 7 августа 2007 года N 311 Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года
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весёлый

25 минут назад
Так что сидите все дома и молитесь!
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весёлый

25 минут назад
хапают на вокзалах с температурой,когда организм ослаблен
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