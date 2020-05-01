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В Крыму умер высокопоставленный чиновник

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#Крым
В Крыму умер высокопоставленный чиновник

Умер вице-премьер правительства республики.

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на онлайн-совещании в крымском правительстве. Причину смерти глава республики не назвал.

- Сегодня рано утром скончался наш коллега - заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы, очень много сделал для республики Крым, - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Королёв был назначен на пост заместителя председателя республиканского Совмина в декабре 2016 года. Переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее Королёв занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации, напоминает ИА «Крым-Информ».
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#Крым

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