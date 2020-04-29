Погода в Липецке

вчера, 17:43

В Липецкой области потеплеет до +22

7 2451
#потепление
4
В Липецкой области потеплеет до +22

29  апреля Липецкая область будет находиться в теплом секторе – существенных осадков не ожидается. 30 апреля и 1 мая к региону приблизится атмосферный фронт, местами пройдут небольшие дожди.  Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 апреля – 11-12 градусов тепла, что около нормы, 30 апреля и 1 мая – 13-16 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16-21 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 17 до 22 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.  

День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градуса мороза. 
7 2451
#потепление
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

вчера, 19:02
Хоть бы, уже все это закончилось, недели через полторы!
ответить

Хоть бы Сэмоизоляцию

вчера, 18:41
Продлили до нового года !
ответить

Александр Киянский

вчера, 18:26
Наконец-то тепло идет.
ответить

ґ

вчера, 18:18
Урррраааа! И отопление как раз отключат.
ответить

111

вчера, 18:16
ночью +1+3 это очень холодно для этих дней
ответить

Дмитрий

вчера, 18:13
ура тренд холодов прерван побыстрей бы +35
ответить

Петя

вчера, 17:53
Васек, тебе снежку миллиметра полтара в штаны не засунуть?
ответить

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают о сильном ветре
#ветер
Спасатели предупреждают о сильном ветре

вчера, 12:55

Погода в Липецке
В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет
#потепление
4
В Липецкой области прекратятся дожди и потеплеет

27.04.2020 17:51

Погода в Липецке
В Липецкой области похолодает до +11
#похолодание
32
В Липецкой области похолодает до +11

26.04.2020 18:06

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы и до +19
19
В Липецкой области дожди, грозы и до +19

25.04.2020 18:29

Погода в Липецке
В Липецкой области даже с дождями потеплеет до +20
#потепление
9
В Липецкой области даже с дождями потеплеет до +20

24.04.2020 18:27

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшой дождь и до +14
#дождь
5
В Липецкой области небольшой дождь и до +14

23.04.2020 18:01

Погода в Липецке