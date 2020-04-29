В Липецкой области потеплеет до +22

29 апреля Липецкая область будет находиться в теплом секторе – существенных осадков не ожидается. 30 апреля и 1 мая к региону приблизится атмосферный фронт, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 апреля – 11-12 градусов тепла, что около нормы, 30 апреля и 1 мая – 13-16 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16-21 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 17 до 22 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 20 до 22 градусов тепла.



День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градуса мороза.

