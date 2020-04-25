Происшествия

22 минуты назад

В Ссёлках горел дом

1 423
#пожар
В Ссёлках горел дом

Пожар обошелся без пострадавших но дом от пожара получил сильные повреждения

Вчера поздно вечером в Ссёлках, ул. Набережная произошло загорание частного жилого дома. На его тушение было направленно 4 отделения пожарной охраны.

На момент прибытия первого пожарного отделения дом был охвачен пламенем и существовала угроза перехода огня на соседние строения. Действиями пожарных отделений, угроза перехода огня была снята, но к сожалению дом сильно пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области. Пожар был ликвидирован на площади 308 кв.м, пострадавших, погибших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются.
1 423
#пожар

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