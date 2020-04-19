Липчане хвастаются в Интернете пасхальным угощением (ФОТО)

Снимки на праздничную тему заполняют Сеть.

Сегодня в день православной Пасхи в Сети особой популярностью пользуются фотографии на праздничную тему.

Многие липчане хвастаются пасхальным угощением – купленным в магазине или изготовленным собственными руками.







Надо полагать, что эти фотографии сегодня станут самыми популярными в «Инстаграме», «ВКонтакте» и т.д. Во всяком случае, количество лайков под ними продолжает стремительно расти, как и число поздравлений со Светлым Христовым Воскресением.





