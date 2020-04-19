сегодня, 11:32
Липчане хвастаются в Интернете пасхальным угощением (ФОТО)
Снимки на праздничную тему заполняют Сеть.
Сегодня в день православной Пасхи в Сети особой популярностью пользуются фотографии на праздничную тему.
Многие липчане хвастаются пасхальным угощением – купленным в магазине или изготовленным собственными руками.
Надо полагать, что эти фотографии сегодня станут самыми популярными в «Инстаграме», «ВКонтакте» и т.д. Во всяком случае, количество лайков под ними продолжает стремительно расти, как и число поздравлений со Светлым Христовым Воскресением.
Миротворец
Билли Кид
товарищ
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Уж да уж