Общество

сегодня, 11:32

Липчане хвастаются в Интернете пасхальным угощением (ФОТО)

5 927
#Пасха
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Липчане хвастаются в Интернете пасхальным угощением (ФОТО)

Снимки на праздничную тему заполняют Сеть.

Сегодня в день православной Пасхи в Сети особой популярностью пользуются фотографии на праздничную тему.

Многие липчане хвастаются пасхальным угощением – купленным в магазине или изготовленным собственными руками.

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Надо полагать, что эти фотографии сегодня станут самыми популярными в «Инстаграме», «ВКонтакте» и т.д. Во всяком случае, количество лайков под ними продолжает стремительно расти, как и число поздравлений со Светлым Христовым Воскресением.

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5 927
#Пасха
1

Комментарии (5)

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Миротворец

10 минут назад
Ай молодец модератор Хорошо работаешь Зарплату отрабатываешь !!! Работай работай , еще лучше работай
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Билли Кид

16 минут назад
"Во всяком случае, количество лайков под ними продолжает стремительно расти, как и число поздравлений со Светлым Христовым Воскресением." С явной завистью написано...)))
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товарищ

18 минут назад
Христос Воскресе. Не хвастаются , а радуются с нами. Городки48. Пишите правильно.
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111

42 минуты назад
Перепелиные, крашенные
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Уж да уж

54 минуты назад
На верхем-страшные какие яйца
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