Коронавирус
сегодня, 20:22
Двое больных COVID-19 находятся в стабильно тяжелом состоянии
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Из 60 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся а областной инфекционной больнице и елецкой городской больнице, двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.
Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии на территории области зарегистрировано 96 случаев новой коронавирусной инфекции, 29 человек выздоровели, 67 - продолжают лечение.
Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии на территории области зарегистрировано 96 случаев новой коронавирусной инфекции, 29 человек выздоровели, 67 - продолжают лечение.
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