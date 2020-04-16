Двое больных COVID-19 находятся в стабильно тяжелом состоянии

Из 60 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся а областной инфекционной больнице и елецкой городской больнице, двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.



Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



С начала эпидемии на территории области зарегистрировано 96 случаев новой коронавирусной инфекции, 29 человек выздоровели, 67 - продолжают лечение.