Коронавирус

сегодня, 20:22

Двое больных COVID-19 находятся в стабильно тяжелом состоянии

10 2716
#коронавирус
Двое больных COVID-19 находятся в стабильно тяжелом состоянии
Из 60 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся а областной инфекционной больнице и елецкой городской больнице, двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести.

Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии на территории области зарегистрировано 96 случаев новой коронавирусной инфекции, 29 человек выздоровели, 67 - продолжают лечение.
10 2716
#коронавирус

Комментарии (10)

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1111

26 секунд назад
Написали бы, какой возраст у тяжелых.
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Пр

8 минут назад
Боже я так с девушкой хочу быть * коаспвицой
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Анна

23 минуты назад
..., он на Москву смотрит и за ней повторяет, если что . Так скажет я как вы, без самодеятельности
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SARS-CoV-2

26 минут назад
Чихать я на вас хотел. Все переболеете, рано или поздно. Любое ОРВИ- тоже коронавирус, только немного другой, уже более привычный, все же им болели.
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молодой тупняк

29 минут назад
Врач, ну судя из прочитанного в Липецке 34!
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барановирус

29 минут назад
все другие болезни обнулили? теперь только коронавирус, ничем другим не болеют и не умирают..
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Врач

39 минут назад
..., где 34? Ты что читать не умеешь?
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...

42 минуты назад
34 заболевших и 2 тяжелых в Липецке, а наш "одаренный" уже "перебдел" и ввел драконовский пропускной режим, это называет впал в панику и не адекватно принимает решения. гнать такого губернатора в зашей.
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Кристина

48 минут назад
Господи !, Придурок! Господи дай здоровья этим больным.
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MASOK.NET

сегодня, 20:59
Здоровья всем и врачам тоже.
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