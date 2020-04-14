«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 14 апреля

Все больше городов подключаются к онлайн-экскурсиям. Теперь можно увидеть памятник архитектуры в Гороховце, который входит в Золотое кольцо России.





Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова в 12:00 приглашает на онлайн-экскурсию (



Театр имени Маяковского решил не возобновлять онлайн-показы репертуарных спектаклей, поскольку никакие трансляции не заменят настоящий визит в Театр, с его магией и неповторимой атмосферой. В ожидании возвращения зрителей театр



Дом Канонникова – один из ярких памятников архитектуры XVII века в Гороховце во Владимирской области. Именно такие объекты позволили городу войти в «Золотое кольцо» России. В 12:00 арт-салон дома Канонникова проведет



Онлайн показы спектаклей из своего «золотого фонда» начинает театр «Сатирикон». Завтра в 17:00



«Модель для сборки» – культовая российская передача, выходящая в эфир с 1995 года. МДС представляет собой литературно-музыкальный симбиоз, состоящий из лучших произведений российской и зарубежной прозы преимущественно фантастического жанра в сопровождении звукового ряда лучших направлений современной электронной музыки. У программы огромное количество поклонников и в России, и за рубежом. Первые подкасты программы появляются в 2007 году и



Малый театр перешел в режим онлайн-трансляций. Показы начинаются в 19:00. Они будут проводиться на



Мариинский театр в 19:00



Третьяковская галерея решила поддержать тех, кто самоизолировался, и выложила в сеть фотоархив 47 выставок. Посмотреть уникальные кадры выставок, которые проводились с 2015 года, можно на



РАМТ проведет онлайн-встречу «Шекспир в подземном переходе» Встреча с создателями спектакля «Ромео и Джульетта» Российского академического молодежного театра состоится в 19.00 на платформе Zoom в режиме онлайн-конференции. Для участия необходимо отправить заявку по адресу



Певица Монеточка в 20:00 приглашает

Знаменитая сцена The Metropolitan Opera приглашает с 02:30 14 апреля до 01:30 15 апреля на трансляцию сказочной оперы Антонина Дворжака «Русалка». Этот спектакль в 1993 году поставили как семейный: с живописными декорациями и запоминающимися образами.Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова в 12:00 приглашает на онлайн-экскурсию ( https://vk.com/uokm073 ) о самом ярком событии в жизни писателя Ивана Гончарова – путешествии на русском военном фрегате «Паллада» в составе дипломатической миссии к берегам Японии. Он отправился в путешествие, на которое не каждый отважится – пойти вокруг света под парусами. Его путешествие длилось 2,5 года. В музее представлена уникальная коллекцию сувениров, привезённых И.А. Гончаровым из путешествия на фрегате «Паллада».Театр имени Маяковского решил не возобновлять онлайн-показы репертуарных спектаклей, поскольку никакие трансляции не заменят настоящий визит в Театр, с его магией и неповторимой атмосферой. В ожидании возвращения зрителей театр откроет доступ к сохранившимся архивным видеозаписям своих ярчайших постановок. Самая ранняя запись – спектакль «Медея» - создана в 1967 году.Дом Канонникова – один из ярких памятников архитектуры XVII века в Гороховце во Владимирской области. Именно такие объекты позволили городу войти в «Золотое кольцо» России. В 12:00 арт-салон дома Канонникова проведет первую трансляцию по выставке «Любимому городу и его горожанам». Здесь представлены работы 1970-х – 1980-х годов в разных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт.Онлайн показы спектаклей из своего «золотого фонда» начинает театр «Сатирикон». Завтра в 17:00 можно увидеть комедию «Тополя и ветер» по комедии Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в тополях» в постановке Константина Райкина. Три неунывающих инвалида – шизофреник, эпилептик и одноногий – три героя-ветерана Первой мировой войны живут в загородном пансионе для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни.«Модель для сборки» – культовая российская передача, выходящая в эфир с 1995 года. МДС представляет собой литературно-музыкальный симбиоз, состоящий из лучших произведений российской и зарубежной прозы преимущественно фантастического жанра в сопровождении звукового ряда лучших направлений современной электронной музыки. У программы огромное количество поклонников и в России, и за рубежом. Первые подкасты программы появляются в 2007 году и выходят до сих пор Малый театр перешел в режим онлайн-трансляций. Показы начинаются в 19:00. Они будут проводиться на YouTube-канале театра и останутся доступны в течение 24 часов после начала показа. 14 апреля театр покажет «Недоросль» Дениса Фонвизина в постановке Виталия Иванова.Мариинский театр в 19:00 начнет трансляцию балета «Бахчисарайский фонтан» – хореографическую поэму по произведению А.С. Пушкина.Третьяковская галерея решила поддержать тех, кто самоизолировался, и выложила в сеть фотоархив 47 выставок. Посмотреть уникальные кадры выставок, которые проводились с 2015 года, можно на платформе «Яндекс.Коллекции» . Некоторые фотографии ранее никогда не выкладывались. Например, снимки выставки Валентина Серова можно увидеть только в рамках нового проекта. Коллекцию планируют пополнять.РАМТ проведет онлайн-встречу «Шекспир в подземном переходе» Встреча с создателями спектакля «Ромео и Джульетта» Российского академического молодежного театра состоится в 19.00 на платформе Zoom в режиме онлайн-конференции. Для участия необходимо отправить заявку по адресу zritel-ramt@yandex.ru , в ответ придет письмо с инструкцией.Певица Монеточка в 20:00 приглашает на домашний концерт в рамках марафона Instagram #песнядома.