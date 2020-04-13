Общество

7 минут назад

Чаплыгинская прокуратура выявила 7 сайтов, на которых учили делать взрывчатку

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#Прокуратура #экстремизм
Чаплыгинская прокуратура выявила 7 сайтов, на которых учили делать взрывчатку

Пользователям объясняли и как изготовить знаменитый "коктейль Молотова".

Прокуратура Чаплыгинского района выявила 7 сайтов, содержащих подробное описание способов изготовления в домашних условиях взрывчатых веществ.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, пользователям Интернета, в т.ч. несовершеннолетним, была доступна информация о необходимых химических компонентах и устройствах для изготовления «коктейля Молотова», усиления его поражающих факторов  и др.

Такая информация фактически провоцирует людей на совершение общественно опасных уголовно наказуемых деяний, в т.ч. преступлений террористической направленности, способных повлечь человеческие жертвы и другие трагические последствия, - заявили в ведомстве.

Прокурор в судебном порядке потребовал признать такую информацию, запрещенной к распространению. 

- В настоящее время требования прокурора удовлетворены: на Роскомнадзор возложена обязанность включить сайты с запрещенной к распространению информацией в специальный Реестр для последующего удаления запрещенной информации владельцем сайта либо ее принудительной блокировке, - сообщили в прокуратуре.

Фото osnmedia.ru

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#Прокуратура #экстремизм

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