Продавец магазина поверила «начальнице» и опустошила кассу

Женщина была уверена, что помогает оплатить рекламу торговой точки, но оказалась жертвой мошенничества.

8 апреля в дежурную часть ОМВД России по Грязинскому району обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила о совершенном в отношении нее мошенничестве. Так, 7 апреля женщина находилась на рабочем месте в одном из продуктовых магазинов, расположенном на улице Правды в Грязях. На рабочий телефон позвонила женщина, которая представилась одним из руководителей торговой сети. "Начальница" сообщила, что необходимо взять выручку из кассы и перевести денежные средства за услуги рекламы магазина на названный ей номер банковской карты. Продавец, используя личный смартфон, перевела через мобильное приложение 33 700 рублей. Через некоторое время "начальница" снова позвонила подчиненной и потребовала перевести еще одну сумму на ту же банковскую карту, после чего женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.



- В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.