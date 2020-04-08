Коронавирус

18 минут назад

В инфекционной больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 54 человека

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#коронавирус
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В инфекционной больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 54 человека

Еще 803 человека наблюдаются дома.

По состоянию на 14.00 восьмого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся
39 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 54 человека с подозрением на выделение вируса (7 апреля таких пациентов было 49).

В обсерваторе Данкова находится 9 человек, они здоровы. . 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 803 человек. Все они здоровы.
2 540
#коронавирус
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Комментарии (2)

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гость

5 минут назад
А в туб.дисрансере сколько находятся человек?
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Гость

10 минут назад
Вот тут приврали, на дому нет осмотра. Осмотр проходит по смс сообщению.
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