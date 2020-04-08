Коронавирус
18 минут назад
В инфекционной больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 54 человека
2 540
Еще 803 человека наблюдаются дома.
По состоянию на 14.00 восьмого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся
39 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 54 человека с подозрением на выделение вируса (7 апреля таких пациентов было 49).
В обсерваторе Данкова находится 9 человек, они здоровы. .
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 803 человек. Все они здоровы.
39 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 54 человека с подозрением на выделение вируса (7 апреля таких пациентов было 49).
В обсерваторе Данкова находится 9 человек, они здоровы. .
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 803 человек. Все они здоровы.
2 540
гость
Гость