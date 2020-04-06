За сутки в Липецкой области 35 горела трава, общая площадь пожаров составила почти 5 гектаров

За прошедшие сутки в Липецкой области пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение сухой травы 35 раз. Площадь этих возгораний составила 4,987 гектара. Кроме того, пожарные 17 раз тушили мусор, площадь возгораний составила 952 м.кв.



5 марта в населенных пунктах региона произошло 59 пожаров: в Липецке сгорела бесхозная постройка, в Чаплыгинском районе горел дом: огнем повреждены чердачное помещение и внутренняя отделка комнаты на площади 10 кв.м., в Краснинском районе огнем полностью уничтожен сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



